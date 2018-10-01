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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 06 Октября, 02:21 |
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КРДВ готова покупать земли в Приморье
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» рассматривает предложения по продаже земельных участков в Надеждинском районе Приморского края, необходимых для реализации проектов резидентов территории опережающего развития «Надеждинская». Минимальная площадь земельного участка: 10 тысяч квадратных метров (1 гектар). Земли должны относиться к категориям населенных пунктов или промышленности и иного специального назначения, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока..
Основными требованиями к земельным участкам являются: отсутствие прав третьих лиц, отсутствие инженерных сетей и объектов строительства, спокойный рельеф, удаленность от подстанций напряжением 10 кВ не более 5 километров, а от проектируемых и существующих сетей газоснабжения электроснабжения, водоснабжения и водоотведения - не более 2 километров. Кроме того, участок не должен располагаться в границах охранных зон инженерных коммуникаций, объектов культурного значения, а также иметь иные ограничения не допускающие его использование по целевому назначению.
Подробная информация об условиях предварительного отбора предложений по продаже земельных участков представлена в Извещении, расположенном на сайте АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Ознакомиться с документом можно по ссылке.
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» предоставляет земельные участки, необходимые для реализации проектов резидентов, по упрощенной схеме. Резиденты ТОР получают земельный участок в аренду по цене 0,8% от кадастровой стоимости, с последующим правом выкупа по льготной стоимости.
ТОР «Надеждинская» - многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года. На данной территории опережающего развития на сегодняшний день зарегистрированы 43 резидента с проектами на сумму 29,8 млрд рублей и планами создать 4388 новых рабочих мест.
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