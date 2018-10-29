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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15-этажный апарт-отель будет построен во Владивостоке
За первый день ноября количество резидентов свободного порта Владивосток увеличилось более чем на два десятка компаний. В числе новых соглашений об инвестиционной деятельности, подписанных АО «Корпорация развития Дальнего Востока», три проекта в сфере строительства гостиничного фонда, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Новые современные отели намерены построить в столице Приморского края компании «Буссе», «Морской бриз» и «Истерн Аква Парадайз». Сумма проектов превышает 1 млрд рублей, инвесторы планируют создать около 100 рабочих мест.
К примеру, ООО «Истерн Аква Парадайз» рассчитывает поэтапно возвести в санаторно-курортной зоне, вдали от центра города 15-этажный апарт-отель и предлагать гостям Владивостока не стандартный набор вариантов для проживания, а полностью подходящие для жизни квартиры.
Проект ООО «Буссе» заключается в строительстве гостиницы на 135 номеров трех категорий: стандарт, полулюкс и люкс. Для удобства проживающих будет организована асфальтированная парковка площадью 300 кв. м.
Пансионат на 99 номеров с современной инфраструктурой в административном центре Владивостока планирует построить ООО «Морской бриз». Помимо гостиничных, инвестор также будет оказывать услуги в области индустрии делового туризма – проектом предусмотрены бизнес-центр и конференц-зал с возможностью размещения около 200 человек.
Как ранее отмечал генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов, для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые налоговые и административные льготы: общий размер страховых взносов на 10 лет снижен до 7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без квот, разносторонняя административная поддержка.
Напомним, на сегодняшний день статус резидента СПВ присвоен 981 инвестору, проекты которых в сумме составляют более 566,3 млрд рублей. Большая часть соглашений о ведении инвестиционной деятельности в СПВ, подписанных АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с резидентами, подразумевает создание новых производств на территории Приморского края (826 проектов), на втором месте – Петропавловск-Камчатский городской округ (110 проектов). Остальные соглашения приходятся на Хабаровский край, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ. Инвесторы создадут порядка 57 900 новых рабочих мест. Из этого числа 87 проектов уже реализованы, вложено более 46,3 млрд рублей и создано 5726 рабочих мест.
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