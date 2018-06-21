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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 21:44 |
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Приморье в уходящем году посетили около 160 иностранных делегаций
Приморский край играет значимую роль в восточной политике России, обозначенной Президентом России Владимиром Путиным. Именно поэтому регион был выбран как место проведения новой важнейшей международной площадки макрорегиона – Восточного экономического форума. О росте внимания к региону красноречиво говорит статистика департамента международного сотрудничества: в уходящем году Приморский край посетили около 160 иностранных делегаций.
«45 из них представляли Китайскую Народную Республику, это четыре делегации федерального уровня, в том числе Ассоциация по реализации и переработке рыбы и водных биоресурсов Китая и Новый банк развития, 25 делегаций регионального уровня, в том числе Губернатора провинции Хэйлунцзян, вице-губернаторов провинций Цзилинь, Хэйлунцзян, Шаньси и Ляонин, представителей Яньбянь-Корейского автономного округа, Автономного района Внутренняя Монголия, а также 16 делегаций деловых кругов Китая», – подчеркнул директор департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.
Из Японии в регион приезжали 39 делегаций, пять из них федерального уровня, в том числе представители трех японских министерств – сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, образования, культуры, спорта, науки и технологий, и здравоохранения, труда и благосостояния, добавил руководитель департамента.
В числе японских гостей 19 делегаций регионального уровня, в том числе из шести японских префектур: губернатора префектуры Тоттори, вице-губернаторов префектур Акита и Симанэ, префектуральных управлений Тоттори, Симанэ, Тояма, Ниигата, Хоккайдо и Акита, а также 12 бизнес-делегаций.
«Это представители японской организации по развитию внешней торговли ДЖЕТРО, ассоциации туристических агентств JATA, торгово-промышленной палаты префектуры Акита, “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”, компаний “Тойо Транс Инк.”, “Джэй-Эф-И Инжиниринг”, “Мицуи энд Ко.”, “Марубени Корпорейшн”, “Сумитомо Корпорейшн” и других предприятий», – сообщил Алексей Старичков.
Из Республики Корея регион посетили 16 делегаций, в том числе две федерального уровня и три регионального, а также девять делегаций деловых кругов, в том числе представители «Хёндэ Агро», Hyundai Development, Hyundai Engineering & Construction, LG International Corp. и других компаний.
В числе иностранных делегаций, посетивших Приморье в этом году, не только основные партнеры края из стран АТР, но и из Республики Бангладеш, Финляндии, Индии, Государства Израиль, ЮАР, Королевства Таиланд, Турции, Венгрии, Республик Киргизия и Узбекистан, Франции, ФРГ, Дании, Сингапура, США, КНДР и Австралии.
В 2016 году в Приморье прошло восемь бизнес-форумов и 10 бизнес-миссий, четыре из них – представители европейских государств.
Большое количество иностранных делегаций приезжают в Приморье, чтобы принять участие в крупных международных мероприятиях, таких как Дни культуры Тоттори, Дни провинции Хэйлунцзян, неделя культуры Цзилинь, третий Дальневосточный МедиаСаммит, молодежные спортивные игры стран АТР, ХI Международный конгресс рыбаков, XX Международный экологический форум «Природа без границ», Восточный экономический форум и так далее.
Напомним, Президент страны Владимир Путин подчеркнул в ежегодном Послании Федеральному Собранию, что активная восточная политика России продиктована отнюдь не конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития. Огромный потенциал сотрудничества России с Азиатско-Тихоокеанским регионом показал прошедший в этом году Восточный экономический форум, заявил глава государства.
Отметим, по словам губернатора Приморья Владимира Миклушевского, новые перспективы для международного сотрудничества открывают льготные режимы для ведения бизнеса, созданные в регионе.
«Новые законы, принятые в России, предоставляют новые возможности и преференции для инвесторов. В Приморье созданы три территории опережающего развития, первая площадка – ТОР "Надеждинская", имеет производственную и транспортно-логистическую специализацию, вторая – ТОР "Михайловский" направлена на развитие сельского хозяйства, этой отрасли в России сегодня оказываются беспрецедентные меры поддержки в условиях политики импортозамещения. Она относится к самым высокотехнологичным отраслям экономики. Третья ТОР, созданная в Приморье, - "Большой Камень", где строится современная судоверфь. Она потребует большого количества вспомогательных производств, и здесь также широкое поле деятельности для инвесторов», —заявил Губернатор Приморья.
Особо отметил глава региона режим Свободного порта Владивосток, который распространяется на 16 районов юга Приморского края. Норма беспошлинного ввоза и вывоза товаров с учетом логистических преимуществ края делает выгодным создание экспортоориентированных производств на территории Приморья для последующего экспорта продукции в страны АТР, подчеркнул Владимир Миклушевский.
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