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Новым владельцем гостиницы "Хёндэ" в Приморье стала южнокорейская корпорация "Лотте"
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко обсудил с директором отеля, президентом ООО «Владивостокский бизнес-центр» Ким У Чжуном планы нового владельца по развитию гостиничного бизнеса в Приморье.
Как сообщил Ким У Чжун, «Лотте» стала владельцем отеля в прошедший четверг, 30 ноября, – соответствующий договор корпорация подписала с компанией «Хёндэ», построившей и более двадцати лет владевшей гостиницей.
«Полностью отель перейдет в управление корпорации в феврале-марте следующего года. Пока мы занимаемся подготовкой и оформлением всех необходимых документов», – сообщил президент ООО «Владивостокский бизнес-центр».
Также, по словам иностранного партнера, «Лотте» приобрела земельный участок в центре Владивостока. В настоящее время корпорация разрабатывает варианты использования данной территории для дальнейшего развития бизнеса в Приморье. В частности, инвестор рассматривает возможность строительства еще одной гостиницы.
«Корпорация “Лотте” будет прилагать максимум усилий для развития Приморского края, и мы надеемся, что руководство региона также горячо поддержит новых партнеров, как поддерживала компанию “Хёндэ”», – сообщил Ким У Чжун.
Врио Губернатора края Андрей Тарасенко подчеркнул, что Администрация края готова к сотрудничеству с корпорацией «Лотте».
«Конечно, мы будем взаимодействовать с корейскими инвесторами и помогать, где нужно», – отметил глава региона.
Также Андрей Тарасенко предложил партнерам обратить внимание на возможность приобретения еще одного отеля во Владивостоке – гостиничного комплекса на мысе Бурный.
Ким У Чжун поблагодарил руководителя Приморья за готовность к взаимодействию и пообещал обсудить с руководством корпорации «Лотте» предложение главы региона.
Отметим, Республика Корея входит в тройку ключевых стран-партнеров Приморья в сфере торговли и инвестиций. Из 1,2 миллиардов долларов, накопленных в экономике края, более 100 миллионов долларов составляют инвестиции из Южной Кореи.
В данный момент в крае осуществляют свою деятельность более 50 южнокорейских предприятий. Компании реализуют проекты в сфере торговли; сельского хозяйства, производства, транспорта и ремонта автотранспортных средств, рыболовства, гостиничного и ресторанного бизнеса и другие.
Для повышения эффективности работы иностранных партнеров на территории Приморья во Владивостоке 24 ноября 2017 года на базе представительства КОТРА открыт центр поддержки корейских инвесторов.
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