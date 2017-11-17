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В Приморье работает 200 предприятий с участием китайского капитала
Об этом рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора края Андрей Тарасенко.
«Прежде всего, этот год в экономическом сотрудничестве Приморья и КНР отмечен ростом двустороннего товарооборота. Мы пока подвели итоги только за 9 месяцев и видим рост на 14%. В деньгах это почти 2,5 миллиарда долларов США», – подчеркнул Андрей Тарасенко.
Глава Приморья отметил, что доля Китая в общем внешнеторговом обороте края — 52%. Приморье больше всего экспортирует в Китай рыбу, морепродукты, нефтепродукты и древесину.
«В этом году мы стали поставлять соседям больше продуктов питания, сельскохозяйственного сырья, нефтепродуктов, оборудования и транспортных средств», – сообщил врио Губернатора.
По его словам, сегодня в Приморье работает 200 предприятий с участием средств компаний КНР. Андрей Тарасенко также отметил, что видит в рыбной отрасли хорошие возможности для сотрудничества с Китаем.
«С заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком мы обсуждали, в том числе, создание в Приморье аукционной площадки. Один из тех, кто заинтересовался проектом такого аукционного дома – Банк развития Китая, готовый вложить миллиард рублей», – добавил глава Приморья.
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