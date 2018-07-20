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Приморье готово принять полмиллиона китайских туристов
Врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко считает, что регион в 2018 году могут посетить 450 тысяч туристов из Китая. Об этом глава региона рассказал в интервью РИА Новости.
«С 2014 года количество китайских граждан, посетивших Приморье, постоянно растёт. В 2015 году Приморье посетили 281 тысяча человек, в 2016 – уже 370 тысяч. Только за девять месяцев 2017 года к нам из Китая приехали более 350 тысяч человек», – отметил Андрей Тарасенко.
Врио губернатора добавил, что с начала работы упрощённого визового режима – с августа 2017 года – в Приморье по электронной визе приехали около двух тысяч китайских туристов.
«Что касается прогнозов, то по итогам 2018 года общее количество граждан КНР, посетивших Приморье, по нашим расчетам, должно составить около 440-450 тысяч человек», – подчеркнул собеседник.
Отметим, Китай занимает первое место по числу иностранных туристов, приезжающих в Приморье. Регион также стабильно входит в тройку российских регионов-лидеров по приему гостей в рамках межправсоглашения о безвизовых групповых турпоездках.
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