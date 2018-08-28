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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Сентября, 08:04 |
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Новый автобусный маршрут начнет работу в Приморье к концу февраля
Новый автобусный маршрут свяжет Владивосток с посёлком Черниговка.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, сейчас завершаются конкурсные процедуры для определения компании-перевозчика. Конкурс будет окончен в ближайшее время, и к концу февраля из Черниговки во Владивосток уже поедут пассажиры, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
«Маршрут создан по многочисленным обращениям жителей. Работать на нём будут автобусы разной вместимости – от 20 до 50 посадочных мест», – сообщили в департаменте.
Автобусы по маршруту №524 будут ходить ежедневно. Время отправления из Черниговки – 6.00 и 7.00, из Владивостока – 13.10 и 14.00. Остановки будут делаться в населённых пунктах Высокое, Светлое, Сибирцево, Ляличи, Кремово, на развилке на Осиновку, в Михайловке, Уссурийске, Кипарисово, Вольно-Надеждинском, Угловом на остановках Океанская, Заря во Владивостоке.
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