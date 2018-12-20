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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 06 Февраля, 16:54 |
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Журналистов Приморья "вооружат" искусственным разумом
Первое организационное совещание по вопросу подготовки шестого Дальневосточного МедиаСаммита провел вице-губернатор – руководитель аппарата Администрации Приморского края Антон Волошко в среду, 6 февраля, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
По словам заместителя главы региона, в этом году особое внимание следует уделить деловой программе мероприятия.
«Необходимо задействовать все информационные сферы, все, что сегодня интересно медиа и читателям. Мы открыты для любых предложений», – подчеркнул он, добавив, что повестка форума должна быть актуальной для всех регионов и стран-участников.
И.о. директора департамента информационной политики Елена Бурмистрова представила собравшимся предварительную программу МедиаСаммита, разработанную совместно со СМИ Приморья и региональным отделением Союза журналистов России.
«Мы хотим, чтобы интересно было всем, постарались максимально учесть это при подготовке. Предусмотрели секции для сотрудников печатных средств массовой информации, информационных агентств, телевидения, пресс-служб. Отдельное внимание будет уделено журналистскому образованию на Дальнем Востоке. Для представителей районных СМИ проведем отдельную секцию по получению грантовой поддержки из краевого бюджета. Сейчас прорабатываем кандидатуры федеральных экспертов на площадках», – сообщила она.
По словам секретаря регионального отделения Союза журналистов России Елены Ардальяновой, в этом году МедиаСаммит ждет серьезная «перезагрузка».
«Главной темой мероприятия мы хотим сделать использование искусственного разума и СМИ будущего. Не секрет, что сейчас происходит трансформация медиа сферы – это мы и обсудим на пленарной сессии», – отметила она.
Среди приглашенных спикеров на сегодняшний день – издатель «Лайфхакера» Алексей Пономарь, руководитель направления «Яндекс. Дзен» Никита Белоголовцев и другие.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Журналистов Приморья "вооружат" искусственным разумом
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