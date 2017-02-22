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06 Марта 2017, 13:32 | Регион сегодня

Поручительства на сумму более 2 млрд руб. планирует выдать бизнесу Гарантийный фонд Приморья

Совет Гарантийного Фонда Приморского края утвердил программу его деятельности на 2017-2019 год.

Стратегия развития фонда на трехлетний период предусматривает знаковый рост объема оказанной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства региона.

«Плановый объем предоставленных поручительств должен составить не менее 2,3 миллиардов рублей на ближайшие три года. Фонд планирует снижать свои операционные расходы и увеличивать эффективность своей работы. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, следствием которой стал большой объем произведенных фондом выплат, мы ставим для себя задачу не только сохранить наш капитал, но и увеличить его за счет накопленной за три года чистой прибыли в размере не менее 30 миллионов рублей», – отметила исполнительный директор фонда Ксения Плетцер.

По её словам, в ближайшие годы будет укрепляться дальнейшее взаимодействие фонда с приморскими отделениями общероссийских предпринимательских сообществ.

«Это позволит нам оказывать содействие в формировании благоприятной бизнес-среды в регионе, построении коммуникаций и развитии партнерства между властью и бизнесом», – убеждена руководитель Гарантийного фонда.

Будет продолжена начатая в 2016 году работа по консолидации региональных общественных инициатив по совершенствованию мер государственной поддержки предпринимателей. Гарантийный фонд Приморья примет активное участие в государственных программах поддержки предпринимательства, во всероссийских мероприятиях, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства России.

«Фонд уже имеет репутацию устойчивого и надежного партнера субъектов малого и среднего предпринимательства, банков и иных финансовых организаций в Приморском крае и в дальнейшем будет поддерживать и укреплять сформировавшееся положительное мнение», – подчеркнула Ксения Плетцер.

Напомним, Гарантийный фонд Приморья создан распоряжением Администрации края в 2009 году. Фонд обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам, а также развитие системы гарантий и поручительств.

Вся информация о продуктах Гарантийного фонда Приморья представлена в Едином каталоге его продуктов. Подробнее об услугах фонда можно узнать по телефону: 8 (423) 2-440-440, а также по адресу: Владивосток, Тигровая, дом 30, офис 1001.

Также по вопросам получения поддержки бизнесмены могут обращаться в департамент экономики и развития предпринимательства Приморья: 8 (423) 220-86-41 и 220-83-49.

Отметим, по мнению первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, предприниматели играют ключевую роль в развитии Приморского края и страны в целом, «малый и средний бизнес – это драйверы развития территорий».

«В Приморье и в целом на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные условия для привлечения инвестиций, все условия для самореализации активных предпринимателей. Наша задача – поддерживать эти инициативы и упрощать правила ведения бизнеса, по сути создавая основу для улучшения качества жизни», – заявил Василий Усольцев.

В настоящее время на Приморский край приходится большая часть всех предпринимателей ДФО – около 100 тысяч компаний, они обеспечивают около 30% валового регионального продукта.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Гарантийный фонд Приморья 


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