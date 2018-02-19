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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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IV Восточный экономический форум "вырос" на один день
IV Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится 11-13 сентября 2018 года во Владивостоке.
Ранее планировалось, что мероприятие пройдет 6-7 сентября 2018 года. По словам советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова, корректировка дат проведения Форума произведена в связи с графиком многосторонних международных мероприятий с участием первых лиц государств.
Форум традиционно будет проходить на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке. В настоящее время продолжается работа над формированием деловой программы ВЭФ-2018. Как и в предыдущие годы, в ней будет сохранен акцент на отраслевую и инвестиционную направленность, однако ожидается, что в 2018 году в программе будет уделено больше внимания вопросам развития человеческого капитала.
Деловую часть Форума дополнят культурная и спортивная программы, в рамках которых впервые будет проведен международный турнир по логической настольной игре го, а также ежегодный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года и другие мероприятия. Также недавно стало известно, что в этом году впервые в рамках ВЭФ пройдет Международная регата больших парусников.
Ранее в Москве прошла встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Тоёхисой Кодзуки. В ходе встречи обсуждались перспективы экономического сотрудничества между Россией и Японией, а также запланированное участие Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ВЭФ-2018. В прошлом году Синдзо Абэ также возглавлял делегацию Японии на Форуме.
Всего на ВЭФ в 2017 году присутствовало рекордное количество участников — 6095 человек, в том числе 1094 представителя СМИ. Состоялось 121 мероприятие, в которых участвовали 878 спикеров и модераторов.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Официальный сайт ВЭФ: forumvostok.ru.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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