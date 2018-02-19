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Китайские бизнесмены экономят на приморских коридорах $1 млрд
Об этом сообщил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе заседания итоговой коллегии Минвостокразвития, которая проходит сегодня, 6 марта, во Владивостоке.
По словам главы Минвостокразвития России, новая транспортная инфраструктура послужит мощным толчком в развитии как макрорегиона в целом, так и отдельных территорий в частности.
Мост Благовещенск-Хэйхе планируют включить в дальневосточную госпрограммуОдной из таких «точек роста» станет мост через Амур Благовещенск - Хэйхэ (КНР). В этом году перед строителями стоят большие задачи: после возведения опор начнется установка конструкций перекрытия, а также создание транспортной инфраструктуры мостового перехода. Сдача мостового перехода намечена на декабрь 2019 года. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина моста составит более 1 км.
Развитие инфраструктуры, по мнению главы Минвостокразвития России, стимулирует взаимный товарооборот между Россией и Китаем. Напомним, что кроме автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ, идет строительство железнодорожного моста Нижнеленинское (ЕАО, РФ) – Тунцзян (КНР).
«Чем больше будет сформировано связывающей трансграничной инфраструктуры между Россией и Китаем, тем больше будет возможностей для увеличения взаимного потока товаров и грузов. Мы не собираемся останавливаться на этих двух мостовых проектах. Мы будем и дальше развивать транспортную инфраструктуру и вместе с китайскими партнерами рассматриваем новые варианты строительства мостовых переходов», - отметил Александр Галушка.
Еще один весомый трансграничный проект, реализуемый на Дальнем Востоке, - это международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», которые проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с морским портами Приморского края. Совокупная экономия китайских грузоотправителей при использовании МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» оценивается в $1 млрд ежегодно. Китайская компания «Чайна Коммуникейшн Констракшн» уже приступила к разработке технико-экономического обоснования развития инфраструктуры международных транспортных коридоров в Приморье.
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