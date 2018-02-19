|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 07 Марта, 03:27 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Ни один муниципалитет Приморья не вышел на "высший уровень" по бизнесу
Рейтинг муниципальных образований Приморья по содействию развитию конкуренции по итогам 2017 года представил краевой департамент экономики и развития предпринимательства. В него вошли все 34 муниципалитета.
Решение о внедрении Стандарта развития конкуренции, в Приморском крае принято в 2015 году. В прошлом году соглашения о взаимодействии в рамках внедрения стандарта развития конкуренции заключены со всеми 34 муниципалитетами.
В представленном рейтинге муниципальные образования разделили на четыре группы: высший уровень, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. По данным департамента экономики и развития предпринимательства, в раздел «Высший уровень» не вошел ни один муниципалитет, не набрав необходимые 10-100 баллов.
Раздел «Средний уровень» (50-69 баллов) возглавляет Уссурийский городской округ. Второе и третье месте – у Артёма и Спасска-Дальнего. Также в эту группу вошли Черниговский, Ханкайский, Кировский, Хасанский районы Лесозаводский, Дальнереченский и Дальнегорский городские округа, ЗАТО Фокино.
В группе «Удовлетворительный уровень» (30-49 баллов) лидером стал Анучинский район. Также в группе – Партизанский, Дальнереченский, Чугуевский районы, Арсеньев и Владивосток.
«Неудовлетворительный уровень» (0-29 баллов) показали Михайловский, Надеждинский, Тернейский, Пограничный, Хорольский, Октябрьский, Яковлевский, Ольгинский, Шкотовский, Кавалеровский, Пожарский, Спасский, Красноармейский, Лазовский районы, городские округа Находкинский, Партизанский и Большой Камень.
Отметим, по данным Приморскстата, на начало 2018 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов региона зарегистрировано 67 353 организаций. Большинство из них – коммерческие структуры, самой распространенной формой которых, является общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 80%. Предприятия преимущественно сосредоточены в городских округах (91%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (9%).
Напомним, Президент России Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ 1 марта подчеркнул, что один из резервов экономического роста – это развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых в отрасли – вырасти с 19 до 25 миллионов человек.
Отметим, Приморский край в 2017 году сохранил лидерские позиции среди субъектов Дальнего Востока по основным показателям развития малого бизнеса. В настоящее время на Приморье приходится 44% оборота малых предприятий ДФО.
Малый и средний бизнес Приморья сегодня – это 101 902 субъекта, из них 54 269 индивидуальных предпринимателей. В течение 2017 года число субъектов МСП увеличилось на 2 472 или 2,5%. Вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского края составляет более 40%, в то время как в среднем по России – 20%.
- Готовятся законы для улучшения условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке
- Ни один муниципалитет Приморья не вышел на "высший уровень" по бизнесу
- Китайские бизнесмены экономят на приморских коридорах $1 млрд
- IV Восточный экономический форум "вырос" на один день
- Владивостоку не хватило "Довлатова"
- Авиамаршрутом Владивосток – Харбин – Владивосток воспользовались более 15 тысяч пассажиров
- Настоящего Довлатова жители Владивостока вновь увидят на фотографиях Нины Аловерт
- Более 2348 тонн крабов и 475 тонн креветок выловили рыбаки Приморья
- Во Владивостоке найдет супермаркет с самыми низкими ценами на мясо
- В Приморье на площади 1 250 кв.м открывается уникальная автомастерская
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.