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Ни один муниципалитет Приморья не вышел на "высший уровень" по бизнесу

В Приморском крае сформирован рейтинг муниципалитетов по развитию конкуренции в бизнесе

Рейтинг муниципальных образований Приморья по содействию развитию конкуренции по итогам 2017 года представил краевой департамент экономики и развития предпринимательства. В него вошли все 34 муниципалитета.

Решение о внедрении Стандарта развития конкуренции, в Приморском крае принято в 2015 году. В прошлом году соглашения о взаимодействии в рамках внедрения стандарта развития конкуренции заключены со всеми 34 муниципалитетами.

В представленном рейтинге муниципальные образования разделили на четыре группы: высший уровень, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. По данным департамента экономики и развития предпринимательства, в раздел «Высший уровень» не вошел ни один муниципалитет, не набрав необходимые 10-100 баллов.

Раздел «Средний уровень» (50-69 баллов) возглавляет Уссурийский городской округ. Второе и третье месте – у Артёма и Спасска-Дальнего. Также в эту группу вошли Черниговский, Ханкайский, Кировский, Хасанский районы Лесозаводский, Дальнереченский и Дальнегорский городские округа, ЗАТО Фокино.

В группе «Удовлетворительный уровень» (30-49 баллов) лидером стал Анучинский район. Также в группе – Партизанский, Дальнереченский, Чугуевский районы, Арсеньев и Владивосток.

«Неудовлетворительный уровень» (0-29 баллов) показали Михайловский, Надеждинский, Тернейский, Пограничный, Хорольский, Октябрьский, Яковлевский, Ольгинский, Шкотовский, Кавалеровский, Пожарский, Спасский, Красноармейский, Лазовский районы, городские округа Находкинский, Партизанский и Большой Камень.

Отметим, по данным Приморскстата, на начало 2018 года в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов региона зарегистрировано 67 353 организаций. Большинство из них – коммерческие структуры, самой распространенной формой которых, является общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 80%. Предприятия преимущественно сосредоточены в городских округах (91%), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (9%).

 Напомним, Президент России Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ 1 марта подчеркнул, что один из резервов экономического роста – это развитие малого предпринимательства. К середине следующего десятилетия его вклад в ВВП страны должен приблизиться к 40%, а число занятых в отрасли – вырасти с 19 до 25 миллионов человек.

Отметим, Приморский край в 2017 году сохранил лидерские позиции среди субъектов Дальнего Востока по основным показателям развития малого бизнеса. В настоящее время на Приморье приходится 44% оборота малых предприятий ДФО.

Малый и средний бизнес Приморья сегодня – это 101 902 субъекта, из них 54 269 индивидуальных предпринимателей. В течение 2017 года число субъектов МСП увеличилось на 2 472 или 2,5%. Вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП Приморского края составляет более 40%, в то время как в среднем по России – 20%.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: малый бизнес  конкуренция 


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