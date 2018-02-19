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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Марта, 20:23 |
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Готовятся законы для улучшения условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке
Работа над совершенствованием законодательства Дальнего Востока России будет продолжена, заявил вице-премьер – полномочный представитель Президента Российской Федерации Юрий Трутнев во время заседания итоговой коллегии Минвостокразвития, которая проходит сегодня, 6 марта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока .
«Любой закон, любой процесс требует постоянного анализа и совершенствования, - подчеркнул Юрий Трутнев. – Нам предстоит еще очень много работы предстоит и по совершенствованию закона о территориях опережающего развития, довольно много работы предстоит по совершенствованию закона о предоставлении «дальневосточного гектара», потому что люди просят, например, досрочно признавать право собственности. Для того, чтобы эти законы максимально эффективно работали, в них нужно своевременно вносить изменения».
Напомним, ряд законопроектов, предусматривающих улучшение условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке, находится в высокой степени готовности.
«У нас целый пакет законопроектов разработан и находится в высокой степени готовности. В том числе законопроекты об упрощенном порядке выдачи десятилетних деловых рабочих виз для инвесторов и работников предприятий ТОР и Свободного порта Владивосток, а также о предоставлении налоговых льгот инвесторам, которые на Дальнем Востоке вкладываются в инфраструктуру, в том числе в социальную, в объеме этих вложений», - заявил Министр, отметив, что работа над совершенствованием законодательной базы идет постоянно для того, чтобы обеспечить международную конкурентоспособность условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке» - отмети ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Напомним, 6 марта во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета проходит заседание итоговой коллегии Минвостокразвития России. Подводятся итоги первого этапа работы по ускоренному развитию Дальнего Востока, происходившие последние 4,5 года. Для участия в коллегии во Владивосток прибыли вице-премьер - полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, руководители институтов развития: Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В коллегии принимают участие губернаторы дальневосточных регионов, члены коллегии Минвостокразвития и Общественного Совета при ведомстве, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.
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