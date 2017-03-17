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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Апреля, 09:01 |
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В Приморье зафиксирован рекорд суточной выгрузки на ДВЖД
Максимальный показатель выгрузки вагонов за всю историю Дальневосточной железной дороги достигнут 29 марта на припортовой ст. Находка-Восточная. Об этом в ходе рабочей встречи с коллективом станции заявил заместитель начальника Дальневосточной магистрали по Владивостокскому территориальному управлению Андрей Ваулин.
- Находка-Восточная из месяца в месяц устанавливает новые рекорды. Такой результат стал возможен благодаря слаженной работе всего коллектива станции и эффективному взаимодействию с портовиками, - подчеркнул Андрей Ваулин.
Он также отметил, что объёмы перевозок через Находкинский железнодорожный узел стремительно возрастают в связи с переориентированием грузопотока в сторону портов Дальнего Востока.
Так, за 2016 год ст. Находка-Восточная переработала рекордный объем - 36,5 млн тонн грузов. Рост грузооборота в 1 квартале текущего года составил 14,5%.
Станция Находка-Восточная входит в тройку крупнейших сетевых припортовых станций холдинга «РЖД». Она является самой крупной железнодорожной станцией на Дальнем Востоке. Основные грузополучатели станции: АО «Восточный порт», ООО «Восточная стивидорная компания», ООО «Стивидорная компания «Малый порт», ООО «Восточно-Уральский терминал» и другие.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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