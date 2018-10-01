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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первый катамаран из Приморья готовится отправиться в Республику Корея
Резидент Свободного порта Владивосток, компания «Композитное кораблестроение», отправит первый катамаран Pacifico cruise в Республику Корея уже во второй половине апреля, рассказал председатель правления компании Дмитрий Волошенко.
«Сейчас мы завершаем строительство катамарана и уже в этом месяце он будет отправлен заказчику в рамках нашего экспортного контракта. Всего в этом году мы планируем поставить в зарубежные страны 15 судов: 10 в европейские страны и 5 – в страны Азии», – сообщил Дмитрий Волошенко.
Два экспортных контракта на поставку катамаранов проекта Pacifico Adventure 99 с Великобританией и двух Pacifico cruise – в Республику Корея были заключены в январе этого года. Партнером дальневосточного предприятия в Республике Корея стала компания «IGE Yachts», являющаяся ведущим продавцом водной техники в Юго-Восточной Азии. Ранее, в ноябре 2017 года, один из каютных катеров Pacifico Adventure 72, серийное производство которых уже налажено на предприятии, отправлен заказчику в Москву. Кроме того, продолжается строительство первого катамарана Pacifico Voyager 117 – судно будет готово к началу навигации. В линейке компании также прогулочный катамаран океанского класса Pacifico Voyager 199, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2017 (оценка бизнес регулирования) на 35-е место, а в 2012 году РФ занимала 120 строчку. Данный рейтинг, который ежегодно готовит Всемирный банк, позволяет объективно оценить нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 190 странах. Каждой стране присваивается соответствующая позиция в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса – чем выше позиция страны в рейтинге, тем благоприятнее предпринимательская среда для работы предприятия.
«За несколько лет на Дальнем Востоке России создана современная законодательная база, которая позволила сформировать в регионе новое конкурентное экономическое пространство, – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – За 4,5 года благодаря этим новым механизмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций, и сегодня Дальний Восток является лидером по росту инвестиций в экономику среди регионов России. По итогам 2017 года рост составил 17%, тогда как в среднем по стране этот показатель составил 4,4%. За всем этим стоит 1200 новых инвестиционных проектов, которые диверсифицируют экономику региона. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство и туризм».
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