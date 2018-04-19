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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 06 Мая, 17:40 |
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Трутнев пообещал уволить "всех пятерых" чиновников, отказавших инвестору в Приморье
Инвестор из Австралии – компания «Kangrow» - намерен реализовать на территории Приморского края крупный животноводческий проект. На первоначальном этапе планируется наладить выращивание до 10 тысяч голов бычков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока..
«На Дальнем Востоке сегодня не хватает говядины, мы ее завозим из Австралии. А тут человек сам приехал, предложил проект», - рассказал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.
Свой проект генеральный директор компании «Kangrow» Джерард Биркбек представил в ходе Дня китайского инвестора в Хабаровске (в реализации проекта также участвуют предприятия из КНР). Он рассказал вице-премьеру Юрию Трутневу, что столкнулся с трудностями по подбору необходимого земельного участка.
"Он изучил все кадастровые карты, нашел свободные земли, объехал все это на мотоцикле, подал заявки и получил пять отказов подряд в течение полугода. Меня это настолько заинтересовало, что я дал поручение главному федеральному инспектору по Приморскому краю проанализировать все отказы, разобраться с соответствием действий чиновников, которые их подписали, с законодательством РФ и поручением Президента России об ускоренном развитии Дальнего Востока, и уволить этих чиновников – всех до одного, всех пятерых", - прокомментировал Юрий Трутнев, вице-премьер - полпред Президента РФ в ДФО.
Вице-премьер дал поручение до середины мая разобраться в проблеме. Минвостокразвития России займется решением земельного вопроса.
«Мы будем заниматься переводом части земли из земель Лесного фонда в земли сельхозназначения для этого проекта, тем более, что они фактически лесом не являются», - рассказал заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.
По словам Александра Крутикова, инвестиции из Австралии в экономику Дальнего Востока входят в пятерку после КНР, Южной Кореи, Японии и Сингапура.
«Это те инвестиции, которые были привлечены благодаря новым инструментам развития. Треть этих инвестиций ориентирована на создание продукции на экспорт. Одна треть – на внутреннее потребление и направлено на импортозамещение, которое особенно актуально для Дальнего Востока», - рассказал замминистра.
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