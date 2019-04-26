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Среда| 08 Мая, 10:28 |
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Жители Владивостока могут спасти Покровский парк
Администрация Владивостока объявила о сборе предложений по благоустройству Покровского парка. Cвое видение этой уникальной общественной территории могут представить все желающие: представители историко-культурного сообщества, архитекторы, дизайнеры, градостроители. Предложения принимаются до 27 мая, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Как сообщили в городском управлении градостроительства и архитектуры, мнения граждан будут учтены администрацией Владивостока при разработке концепции и проектной документации мемориально-исторического комплекса «Покровский парк».
Как писала газета "Золотой Рог", первое проектное предложение, касающееся обновления Покровского парка во Владивостоке, жители категорически отвергли. Ни пяди земли парка не должно пострадать при его реконструкции
Публичные слушания по одному из возможных проектных решений, затрагивающих территорию популярного места отдыха горожан, выявили серьезные разногласия между представителями администрации Владивостока и представителями общественности, которая выступила против устройства кармана для общественного транспорта на остановке «Покровский парк».
Решение в частности содержит небольшой снос строений в районе центрального входа в парк и соответственно некоторое смещение подпорной стены и тротуара. То есть, должен быть «откушен» какой-то кусочек территории, которая на сегодня оценивается как историко-мемориальная зона, подлежащая целостности и хорошему уходу.
При одобрении кармана, возможно, придется произвести «раскопки» Океанского проспекта, где зарыты коммуникации, которые потребуется убрать. Сумма, в которую это может обойтись бюджету города, осталась «за кадром».
Представители администрации Владивостока отмечали, что предлагаемый карман жизненно необходим для общественного транспорта и нормального автомобильного движения в районе «горлышка» между парком и бывшим комплексом ДВГУ – здесь останавливаются автобусы многочисленных маршрутов, и это часто создает трудности проезда перекрестка Океанского проспекта и ул. Октябрьской потокам машин.
Выслушав проектное предложение, присутствующие устроили ему разнос, считая, что оно абсолютно неприемлемо – ни пяди земли парка не должно пострадать при его реконструкции, привычный облик этого места должен быть сохранен.
В ходе обсуждение было сформировано довольно приемлемое решение – сделать остановку общественного транспорта по Океанскому проспекту напротив комплекса поликлиники №1 на ул. Уткинской вместо имеющихся остановок «Комарова» и «Покровский парк». Остановку «Покровский парк» оставить только «по требованию» - для инвалидов и иных немощных людей, которым будет тяжело пройти от новой остановки с большим «карманом» в парк через подземный переход и – для автобусов, подвозящих туристов, но без отстоя.
Автобусы с туристами, которые сегодня вынужденно останавливаются на дороге около Покровского парка, предлагается на отстой, в ожидании группы, отгонять на бывшее кольцо троллейбуса напротив Дома физкультуры, где сегодня временно устроена автостоянка.
Также был предложен перенос остановки «Покровский парк» ниже «горлышка» у центрального входа – в сторону «Дальпресса», что, кстати, было бы удобно для маленьких горожан, посещающих Дом детского творчества. Правда, здесь пришлось бы нарисовать «зебру».
Один из участников обсуждения вообще посоветовал отказаться в городе от транспортных карманов, а остановки, как это обычно принято за рубежом, разнести, нарисовав для каждого маршрута свои «точки» остановок на асфальте. Вероятно, где у нас первые полосы не заставляются машинами, это реально. И в районе «Покровского парка» такой принцип можно попробовать – места вдоль подпорки здесь вполне хватает.
Предлагаемые решения были логичны и здравы тем, что были против напрасного «закапывания денег» чиновниками, когда простыми и более дешевыми решениями можно добиться желаемого результата. Кстати, в минувшем году в районе этой остановки перекладывалась брусчатка. И теперь это переделывать заново!?
Отвечая на вопросы по реконструкции парка, руководитель управления градостроительства и архитектуры Алла ШЕСТЕРИКОВА отметила, что сбор предложений по реконструкции парка продолжается, и есть уже конкретный исполнитель, который будет заниматься этим проектом. Она также отвергла предположения, что будущий проект будет включать в себя строительство в Покровском парке каких-либо капитальных зданий и сооружений.
Из имевших право голоса в пользу или против проектного предложения по «карману», голос от чиновника администрации ушел в пользу проекта, голос общественницы – против. Было обещано, что мнения горожан будут отредактированы и помещены в отчете, который, в частности, можно будет увидеть на сайте администрации города.
Концептуальные предложения, видение благоустройства парка принимают в срок до 27 мая на электронный адрес управления градостроительства и архитектуры администрации города ugia@vlc.ru.
Напомним, провести работы по благоустройству территории Покровского парка, восстановить там пешеходные дорожки, ограждение, наружное освещение и привести в порядок зелёные насаждения поручил глава Владивостока Олег Гуменюк. Планируется, что в будущем парк будет представлять собой единый комплекс с культовыми зданиями и зонами отдыха. Расходы по содержанию парка администрация Владивостока возьмёт на себя. Для реализации поставленных задач земельный участок, который длительное время находился в пользовании епархии, будет возвращён муниципалитету. Проект будет разработан и утвержден в этом году, а в следующем можно будет приступить к его реализации – при финансовой поддержке администрации Приморья.
Фото Виктора Кудинова
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