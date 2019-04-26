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06 Мая 2019, 12:58 | Регион сегодня |

Производители Дальнего Востока готовятся к переходу на инновационные технологии

130 представителей компаний-производителей из Сибири и Дальнего Востока обсудили инновационные методы стерилизации и упаковки готовых к употреблению продуктов

В «Дальрыбвтузе» прошел круглый стол на тему «Потенциал использования современных технологий сохранения готовых продуктов: взгляд науки, бизнеса, опыт, возможности и перспективы».

«Сегодняшний круглый стол имеет большое значение для «Дальрыбвтуза»: во-первых, он открывает серию профессиональных дискуссионных площадок. Во-вторых, нас интересует технико-внедренческий потенциал обсуждаемых методов стерилизации и упаковки. И в-третьих, современность обсуждаемой технологии представляет для нашего университета большой образовательный и исследовательский потенциал как основа для формирования новых компетенций в реализации прикладных и научных задач», — отметил в приветственном слове проректор по стратегическому развитию и информатизации «Дальрыбвтуза» Павел Пастухов.

«Наша цель — познакомить дальневосточных производителей с новыми для российского рынка технологиями сохранения и упаковки продуктов и показать преимущества и выгоды их использования. Для малого и среднего бизнеса это означает расширение охвата продаж за счет увеличения срока годности и упрощения условий хранения. А еще это возможность вывести свой продукт на международный уровень, предложив его зарубежным потребителям в том виде, в котором они ему доверяют», — рассказал один из организаторов круглого стола, основатель компании «Pacific Real Package» Александр Соколов.

 


 

 

Центральными темами встречи стали внедрение инновационной технологии стерилизации Steri-Ace и применение ретортной или «мягкой консервной упаковки». Сегодня эти инновационные методы активно используются в азиатских и западных странах в производстве широкого спектра продукции: от рыбной и мясной до сельскохозяйственной и кулинарии. Своим опытом в этом вопросе с дальневосточными производителями поделились представители компаний-лидеров по внедрению данной технологии в Южной Корее.

Фирма KYUNGHAN — разработчик технологии Steri-Ace, применяемой более чем на 60% предприятий Южной Кореи. Президент компании Хан Кен Сик отметил вкусовые преимущества продукции в ретортной таре: процесс стерилизации продукта в мягкой таре, в отличие от традиционной жестяной банки, требует меньшего воздействия высоких температур и позволяет сохранить многие полезные свойства продукта.

«Особенность технологии Steri-Ace — в применении так называемой двухступенчатой стерилизации, когда продукт сначала доводится до практической готовности при температуре 80-100 градусов, затем следует быстрый подъем температуры до уровня, требуемого для стерилизации, и уже на этом уровне температуры происходит кратковременная стерилизация. Приготовление в «мягком» режиме и короткая стерилизация отличает его от других методов, где продукт сразу нагревается до высокой температуры с ее последующим охлаждением. «Мягкий» режим позволяет приблизить вкусовые свойства продукции к тому, что готовят на домашней кухне», — отметил основатель компании «Pacific Real Package», партнера фирмы KYUNGHAN, Александр Соколов.

Председатель правления совета директоров компании Taebang Майкл Чанг поделился наработками в области увеличения срока хранения продуктов ретортной тары и изучения возможности ее применения в СВЧ-печах.

Пак Хе Рин, менеджер компании DONGWON Systems, экспортирующей более 600 миллионов ретортных пакетов в год, подчеркнула важность обмена опытом в вопросах внедрения и использования данной технологии.

«Процесс упаковки в ретортную тару требует большой степени контроля — скажем, продукт должен стерилизоваться строго при температуре 120 градусов в течение 20-30 минут. Если упустить что-то на любом этапе производства, может пострадать итоговое качество. Корейские производители имеют большой опыт в данной сфере и знают, как внедрить данную технологию в производство при разумном уровне расходов», — рассказала Пак Хе Рин.

Отдельный блок обсуждения посвятили вопросам внедрения инновационных технологий в производственный процесс. Так, специалисты НПЦ «Агропищепром» и Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» поделились успешным опытом адаптации различных производств под выпуск продукции в ретортной упаковке.

«При переходе к мягкой консервной таре технология производства претерпевает некоторые изменения: на имеющийся ассортимент мы разрабатываем иную формулу стерилизации, поскольку упаковка меняет свою геометрию и другие параметры объема. При этом, что немаловажно, продукция сохраняет свой ассортиментный знак. Также следует отметить, что в случае с ретортной упаковкой время достижения промышленной стерильности действительно сокращается на треть», —  рассказал заведующий отделом внедрения Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Юрий Кузнецов.

«Ретортная тара — это будущее консервной отрасли, которое уже наступило за рубежом, но пока не особо развито у нас. У этой технологии определенно большие перспективы. Может быть не сразу, но со временем крупные переработчики рыбы могут на нее перейти. Сегодня жестяная банка — классика, к которой привыкли целые поколения потребителей. Но жизнь меняется, и мы должны поспевать за ней», — поделился мнением об инновационной технологии один из участников круглого стола, руководитель направления качества компании «Доброфлот» Андрей Алексеев.

Досье "Дальневосточного капитала": Организатор круглого стола «Потенциал использования современных технологий сохранения готовых продуктов» компания «Pacific Real Package» — резидент Свободного порта Владивосток. Занимается организацией и созданием современного производства по выпуску продуктов питания длительного хранения с использованием ретортной упаковки. Имеет собственное производство ретортных пакетов из многослойных высоко-барьерных комбинированных пленочных структур.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: производство  инновации  упаковка 


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