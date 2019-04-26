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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 06 Мая, 21:03 |
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Генеральная репетиция парада пройдёт во Владивостоке
8 мая в краевом центре пройдёт генеральная репетиция парада. В связи с этим в центре города с 20:30 до 00 часов будет временно ограничено движение автотранспорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Как рассказали в управлении дорог и благоустройства городской администрации, ограничения для транспорта будут вводиться на участках дорог по Корабельной набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1), Светланскому переулку (от пересечения с улицей Корабельной набережной до пересечения со Светланской), улицам Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской), Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина) и Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).
«Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всевелода Сибирцева и Луцкого», - добавляют специалисты.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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