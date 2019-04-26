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Гигант Costa Serena возвращается в Приморье
Огромный круизный лайнер Costa Serena, посетивший Приморье всего несколько дней назад и доставивший в край около 3 тысяч туристов из Республики Корея, вернется во Владивосток во вторник, 7 мая. Гостями дальневосточной столицы станут еще примерно три тысячи человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Как сообщили в департаменте туризма Приморья, Costa Serena прибудет в край в 14.00 из южнокорейского порта Сокчо. На верхней площадке Морвокзала Владивостока путешественников встретят традиционной welcome-церемонией.
«Жителей и гостей города ждут незабываемые выступления в добрых русских традициях: визитная карточка города – церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы Дальрыбвтуза, которые исполнят для зрителей традиционные национальные песни и танцы», – добавили во Владивостокском морском терминале.
На нижней площадке Морвокзала по традиции будет расположена стойка Туристско-информационного центра Приморского края, где путешественникам будут выдавать специальные карты с пешеходными маршрутами и достопримечательностями, а также путеводители на корейском языке. В течение дня для туристов и жителей Владивостока будет работать фотозона.
Лайнер пробудет в столице Дальнего Востока до полуночи. За это время гости познакомятся с достопримечательностями города, его историческим центром, посетят Приморский океанариум и Приморскую сцену Мариинского театра.
Следующим портом захода судна станет японский Отару.
Напомним, впервые Costa Serena посетила Приморье в мае прошлого года. На тот момент это был самый крупный по вместимости лайнер, когда-либо заходивший в акваторию Приморского края. Однако в августе того же года к причалу Владивостока пришвартовался MSC Splendida, а в этом году ожидается прибытие в край гигантов-пятитысячников компании Royal Caribbean – Spectrum of the Seas и Quantum of the Seas.
Досье "Дальневосточного капитала": Круизный сезон-2019 открылся в Приморье в феврале. В течение нескольких месяцев край посетят 15 пассажирских лайнеров, в том числе еще неизвестные приморцам. Кроме того, в дни проведения V Восточного экономического форума для размещения участников в дальневосточную столицу прибудет лайнер, который на несколько дней превратится в плавучую гостиницу.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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