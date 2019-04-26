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"Коридор бессмертия" покажут в пяти кинотеатрах Владивостока
Фильм «Коридор бессмертия» выходит в широкий прокат 8 мая и будет посвящен празднику Победы.
Для своей новой работы режиссер Федор Попов выбрал сложную тему. По его словам, «события одновременно и великие, и грандиозные, и трагические», и при этом малоизвестные: «Я узнал об этой истории, прочитав небольшую статью в журнале «Меценат», и там была подпись запоминающаяся – Дмитрий Каралис. Прочитал я об этом десять лет назад. Потом обратился к Дмитрию Николаевичу, и вот мы вместе написали сценарий».
«Коридор бессмертия» снят на основе реальных событий. Фильм рассказывает о неизвестном подвиге ленинградских железнодорожников и вчерашних школьниц. Федору Попову и Дмитрию Каралису, чтобы восстановить всю фактическую канву, пришлось работать в архивах и музеях, открывая в том числе неизвестные факты семейной истории. Отец Каралиса не любил рассказывать о том, что работал политруком и начальником поезда в 48-й паровозной колонне Особого резерва НКПС – слишком тяжелыми были воспоминания.
48-я колонна, на работу в которую устраивались 17-летние школьницы, чтобы получать паек и пережить блокадную зиму, обслуживала и сопровождала поезда, которые доставляли в Ленинград продовольствие и вывозили жителей. И эти девчонки в тяжелейших условиях за 17 дней под огнём противника сразу после прорыва блокады в январе 1943 года построили ветку железной дороги, соединившей блокадный Ленинград со всей страной. Официально эта магистраль получила имя «Дорога Победы», но сами железнодорожники назвали этот путь «Коридором смерти», потому что работать на нем было не менее опасно, чем воевать на фронте. Несмотря на свою значимость, эта железнодорожная ветка не появилась на картах, её запрещалось фотографировать и снимать на киноплёнку, о её работе не упоминали в сводках Совинформбюро, молчали о ней фронтовые корреспонденты. Создатели фильма «Коридор бессмертия» впервые рассказывают соотечественникам о подвиге железнодорожников.
Прототипами многих героев фильма являются реальные участники событий. Историческим и литературным консультантом фильма стал Даниил Гранин. Писатель, фронтовик, Почетный гражданин Санкт-Петербурга при жизни дал высокую оценку фильму: «Я читал сценарий, он бесспорно достоин своего экранного воплощения. То, что уже отснято, выглядит многообещающе и честно. Девчонки настоящие. Я знал таких».
Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, Фонда кино, Российского военно-исторического общества.
Во время съемок большое внимание уделялось приданию наибольшей достоверности декораций, мест съемки, игре актеров. Актерам пришлось вживаться в события военной поры, осваивать железнодорожные профессии. Александр Обласов, сыгравший машиниста Евдокима Собакина, благодарен своим наставникам:
- Артему Алексееву и мне приходилось водить в кадре паровоз. Хочу выразить благодарность тем ребятам, которые обслуживают паровозы, которые учили нас, как их водить. Они, конечно, романтики своей профессии, они до сих пор при паровозах. Атмосфера, конечно, была на съемках удивительная. И взрывы были, и пиротехника, и ночевали там – актерская группа с машинистами возле печурки, кипятили чай, делали сухарики. Спасибо им за рассказы.
Артем Алексеев, исполнивший главную мужскую роль, многое узнал о прототипе своего героя – машинисте Георгии Федорове:
- Был такой реальный человек – Георгий Федоров по кличке Жора Полундра. Я встречался с его внуком Максимом Федоровым и постарался у него узнать по максимуму все, что он знает или слышал о деде. Максим рассказал, что дед много шутил, у него было отменное чувство юмора, он вообще был очень жизнерадостным человеком. И это дало мне какое-то понимание этого человека. Что-то я взял от своего героя Дугина из спектакля «Рядовые», что-то подметил, когда читал дневники наших солдат – сейчас в интернете можно и их найти.
Борис Лапидус, исполнитель эпизодической роли, консультант фильма по вопросам железнодорожной специфики, старший советник президента ОАО «РЖД» отметил высокую степень достоверности, с которой была показана работа железнодорожников:
- Фильм выстроен очень профессионально с точки зрения технологии, с точки зрения профессиональных взаимоотношений. И самое главное – очень тонко, душевно, порядочно переданы отношения в этом фильме. Какими они и должны быть. Когда становится трудно, все становятся рядом и друг другу помогают, поддерживают.
Максим Федоров, внук Г.И. Федорова (прототип главного героя): «Через этот фильм дали соприкоснуться с историей моего деда».
Свою поддержку новому проекту киностудии «Стелла» выразил целый ряд ветеранских организаций. В их числе - Российский Союз ветеранов под председательством генерала армии Михаила Моисеева, ветераны Октябрьской железной дороги и сотрудники РЖД, общественные организации ветеранов-блокадников.
Съёмки фильма начались в декабре 2015 года и завершились в июле 2017 года. Для создания достоверности военных сцен использовалась раритетная техника, были построены масштабные декорации на берегу озера Ильмень в Новгородской области, натурные съемки проходили в самом Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области на железнодорожных полигонах и в депо.
Еще на стадии создания фильм получил огромную народную поддержку. В процессе съемок возникла ситуация, когда проект оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия средств. Но значимость истории, взятой за основу сюжета, не позволила создателям остановиться на полпути. Творческая группа обратилась за помощью к зрителям и смогла собрать сумму, необходимую для продолжения работы. И это был огромный кредит доверия от будущих зрителей. Имена всех, кто поддержал фильма, отражены в финальных титрах.
Первые отзывы зрителей:
«Молодым поколениям не дают забыть драматичные моменты нашей истории».
«Очень хорошие, яркие актерские работы. Актеры очень хорошо себя проявили. Тема очень редкая, про нее мало что известно».
«Фильм потрясает целиком, от начала до конца. Когда смотришь, то не веришь, что такое могло происходить на самом деле, слезы наворачиваются».
«Хорошо, когда вышел такой фильм, есть такой проект, который рассказывает об этой странице истории. В целом положительное впечатление».
«Очень сложно смотреть, потому что сам очень сильно переживаешь».
«Хорошая, серьезная, очень честная работа. Нет пошлости. Хороший размеренный ритм. Замечательные актеры, операторы, режиссеры. Очень рад, что такое кино снимается», - сказал пришедший на премьеру актер Сергей Маховиков.
Фильм «Коридор бессмертия» выходит в широкий прокат 8 мая
Производство: «Творческая студия «Стелла»
Режиссер-постановщик: Федор Попов
Соавторы сценария: Дмитрий Каралис, Федор Попов
Продюсер: Федор Попов
Сопродюсер: Александр Броварец
Операторы-постановщики: Максим Шинкоренко, Игорь Гринякин
Композитор: Андрей Головин
Художник-постановщик: Александр Батенев
Монтаж: Александр Хачко
Расписание кинопоказов фильма "Коридор смерти" опубликовано на сайте сети кинотеатров "Иллюзион".
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