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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Июня, 00:07 |
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Во Владивостоке презентовали новые виды транспортно-логистических услуг ОАО "РЖД"
Более 40 представителей транспортно-логистических компаний Приморья смогли ознакомиться с новыми технологическими и техническими решениями в области организации перевозок железнодорожным транспортом, с демонстрацией достижений ОАО «РЖД» и презентацией новых видов услуг Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ДЦФТО).
– Сегодня мы готовы предложить новый сервис через Центр продажи услуг, в котором для каждого конкретного клиента предусмотрен персональный менеджер, помогающий сформировать оптимальный набор услуг и организовать перевозку в нужном формате, – отметил начальник ДЦФТО Виктор Демьянко.
Он подчеркнул, что ОАО «РЖД» ведет целенаправленную и масштабную работу по развитию клиентоориентированности, одно из направлений которой – электронизация продаж, включающая создание персонального кабинета для клиента, получение целого комплекса услуг для перевозки «от двери до двери», возможность осуществления перевозки «одним кликом» и многое другое.
Напомним, для повышения эффективности процессов взаимодействия клиентов с ОАО «РЖД» в Хабаровске начал свою деятельность Центр продажи услуг (ЦПУ) при Дальневосточном территориальном центре фирменного транспортного обслуживания. До конца 2018 года его региональные филиалы появятся в городах Владивосток и Комсомольск-на-Амуре.
«День открытых дверей ОАО «РЖД» во Владивостоке проводится при поддержке Союза «Приморская торгово-промышленная палата» и Корпорации развития Дальнего Востока второй раз. Главной целью этого мероприятия является привлечение новых клиентов в процесс перевозки в рамках вновь разработанного формата обслуживания грузоотправителей.
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