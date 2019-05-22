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Во Владивостоке отменили разрешение на строительство автосервисного комплекса в центре города
На сайте администрации Владивостока опубликовано Постановление администрации города Владивостока от 04.06.2019 №2209 "Об отмене разрешения на строительство от 11.04.2018 № RU25304000-143/2018".
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Владивостока, учитывая протест прокурора города Владивостока от 24.04.2019 № 7-31-2019, администрация города Владивостока
п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить разрешение на строительство от 11.04.2018 № RU25304000-143/2018, выданное Усенко С.Л. на объект капитального строительства «Автосервисный комплекс в районе ул. Западная, 27 в г. Владивостоке».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
На данной территории Владивостока достаточно плотная застройка и затрудненное дорожное движение, рядом находятся жилые дома, детский сад и Тинро-Центр.
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Наши партнерыLoading...RedTram21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
А не элитный ли строящийся жилой комплекс на месте бывшего мясокомбината причина тому? Будущим жильцам-буржуинам такое соседство не в кайф?
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