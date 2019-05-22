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1000 кв. метров на мысе Песчаном предлагают семьям в аренду на 20 лет
Жеребьевка земельных участков для семей с двумя детьми и молодых семей (согласно закону Приморского края № 250-КЗ) впервые пройдет во Владивостоке 19 июня. На выбор гражданам предложено 305 участков в селе Береговом на мысе Песчаный.
На жеребьевку приглашены 304 семьи, процедура пройдет в Культурно-развлекательном центре профсоюзов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, д. 147 (ост. «Авангард»).
Как рассказали в управлении муниципальной собственности администрации Владивостока, этот земельный массив, в соответствии с законом, сначала был предложен гражданам с тремя и более детьми, однако в ходе общественных обсуждений участники проголосовали против выделения в этом районе земельных участков для многодетных семей.
Причина – прежде всего, значительная удаленность от городской черты и сложная транспортная доступность.
Как отмечают специалисты, это обстоятельство многие молодые семьи и семьи с двумя детьми могут расценивать не так критически, учитывая также и целый ряд позитивных факторов в селе Береговом, в числе которых, к примеру, близость к морскому побережью и наличие подъездной дороги.
Семьям с двумя детьми и молодым семьям участки для индивидуального жилищного строительства предоставляются бесплатно – так же, как и многодетным. Но уже не в собственность, а в аренду сроком на 20 лет. При этом размер арендной платы, в соответствии с законом № 250-КЗ, не превышает размера земельного налога, рассчитанного на участок.
Если семья в течение пяти лет построила на участке жилой дом и зарегистрировала его в государственном реестре, участок бесплатно передается в общую долевую собственность. Площадь предлагаемых участков – в среднем порядка 1000 кв. метров.
По данным управления муниципальной собственности, на сегодня в реестре состоит около 7,5 тысяч семей с двумя детьми и молодых семей.
Напомним, краевой закон «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» № 250-КЗ принят в 2013 году.
При этом семьям с тремя и более детей в соответствии с законом на сегодня во Владивостоке предоставлено 2038 земельных участков.
Виктория Лебединец (фото)
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