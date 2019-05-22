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Известный житель Владивостока начал одиночный интернет-пикет "220 дней без мата"
Известный в Приморье журналист, писатель и переводчик Юрий УФИМЦЕВ опубликовал на своей странице в Фэйсбуке обращение к согражданам:
"Впервые в жизни решил выйти на одиночный интернет-пикет, ни за Путина ни против, ни про Химкинский лес или за Пушкарева, или там против завода СПГ в Перевозном, а за то, что действительно близко и ценно каждому - за чистоту речи и тексты без мата.
Помню,на Сидеми напился абсента из ложечки с расплавленным сахаром, а когда сахар кончился пили капитанский ром с закусью гребешка, а когда гребешок кончился - пили без. Все это время нещадно матерились, пока из палатки не вышел член нашей компании, который уже лег спасть со своими маленькими дочками, и не пристыдил меня. На следующий день я решил бросить материться. И бросил. Не матерился много лет. Пока вот не стал строителем. Заметил, что мат теперь - часть моей некогда культурной речи и даже обнаружил шесть матов в своих постах.
Понял - пора завязывать.
Мат - это явно бескультурие, а мат в присутствии женщин - пошлость. Несмотря на то, что сами женщины матерятся и курят сейчас больше мужчин. И многие прочитав этот пост не только не бросят материться, но пошлют меня в Красную Армию.
Поэтому я знаю, что это одиночный пикет.
Но если хотя бы один человек присоединится к нему - то я встал не зря.
Например, от моего отца я за 50 лет не слышал ни одного мата, матери на днях - 81 - и я тоже ни разу не слышал. Поэтому и сам не матерился лет до 40.
ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ, В ДЕНЬ 220-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СЛОВЕСНОСТИ, СИМВОЛА НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА, Я ВСТАЮ В 220 ДНЕВНЫЙ ОДИНОЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ- ПИКЕТ, за чистоту нашей речи, за возвращение нашей культуры, за 220 дней без мата.
"По сути для интеллигентного человека дурно говорить должно считаться также неприлично, как не уметь читать и писать". @ Антон Павлович Чехов."
Уфимцев Юрий Юрьевич. 06.06.2019. 11:20.
Юрий Юрьевич Уфимцев родился во Владивостоке на следущий год после полета первого человека в космос. Потомственный интеллигент - работал учителем истории в школе, младшим научным сотрудником в ДВГУ, в администрации г. Владивостока, в газете "Комсомольская Правда". Востоковед-историк, переводчик китайского языка.
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