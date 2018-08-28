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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Сентября, 00:46 |
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На вопрос организации движения легкового автотранспорта через российско-китайскую госграницу в Приморье даны три дня
По поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского 5 июля в администрации края состоялось совещание по вопросу организации движения легкового автотранспорта через российско-китайскую границу. Совещание провел врио первого вице-губернатора Приморского края Сергей Сидоров.
На совещании присутствовали руководители органов исполнительной власти Приморского края и государственных контрольных органов, осуществляющих свои полномочия на государственной границе Российской Федерации.
Начальник Дальневосточного управления Росграницы Виктор Елютин сообщил о том, что в настоящее время вопрос по пересечению государственной российско-китайской границы согласован с китайской стороной и после завершения строительства новых пунктов пропуска автомобильное движение между регионами двух государств может быть запущено. В то же время, необходимо решить ряд вопросов организационного характера, касающихся, прежде всего, внесения изменений в российское законодательство.
Представителям государственных контрольных органов, которые приняли участие в совещании, было поручено подготовить в трехдневный срок предложения по вопросу организации движения легкового автотранспорта через российско-китайскую государственную границу (пункты пропуска «Пограничный-Суйфэньхэ», «Краскино-Хуньчунь», «Полтавка - Дуннин») для последующего обобщения и направления в Росграницу, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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