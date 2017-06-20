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06 Июля 2017, 12:05 | Регион сегодня |

Восточный нефтегазовый форум работает во Владивостоке

Во Владивостоке на острове Русский проходит второй Восточный нефтегазовый форум

В течение двух дней участники форума обсудят развитие на Дальнем Востоке газоперерабатывающего и газохимического производств, газификацию регионов, реализацию перспективных проектов геологоразведки и добычи энергоресурсов.

В мероприятии принимают участие руководители российских и международных нефтегазовых компаний, инженеры и финансисты, представители органов власти Сибири и Дальнего Востока.

Открывая форум, вице-губернатор Приморья Александр Юров отметил, что приоритетными политическими задачами России является экономическое развитие Дальнего Востока, в том числе освоение природных ресурсов региона, развитие нефтегазохимического производства и обеспечение высокопроизводительными рабочими местами.

«Расположение на территории Приморского края нефтепровода “Восточная Сибирь – Тихий океан” и газотранспортной системы “Сахалин-Хабаровск-Владивосток” позволяет создать в регионе новую индустриальную отрасль – нефтегазохимию. Это увеличит привлекательность региона для инвесторов, заинтересованных в организации нефте- и газоперерабатывающих производств», – подчеркнул заместитель главы региона.

На территории края сегодня реализуются два крупных инвестпроекта в области нефтегазохимии. Это строительство комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств АО «Восточная нефтехимическая компания» (ПАО «НК «Роснефть») и завода по производству метанола и азотных удобрений ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» (Национальная химическая группа).

«Около 80 процентов нефтегазохимической продукции будет направлено на экспорт. Маркетинговые исследования рынков Азиатско-Тихоокеанского региона показали повышенный спрос на нее в Малайзии, Китае, Индии, на Филиппинах, в Индонезии и других азиатских странах», – сообщил вице-губернатор, добавив, что близкорасположенные рынки сбыта и возможность транспортировки производимой продукции морем – одно из самых дешевых видов транспортировки на сегодняшний день.

Кроме того, строительство высокотехнологичного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса АО «ВНХК» позволит устранить дефицит нефтепродуктов на Дальнем Востоке.

«Учитывая растущий спрос на продукцию нефтехимии и нефтепереработки в странах АТР, реализация данного проекта также позволит снизить долю экспорта сырья за счет экспортирования продукции с высоким уровнем добавленной стоимости», – отметил заместитель главы региона.

Национальная Химическая Группа разрабатывает проект комплекса по переработке газа. Проектом предусмотрено строительство газохимического комплекса по производству аммиака, карбамида и метанола для использования в качестве сырья на заводах минеральных удобрений и газонефтехимических предприятий.

«Целевыми рынками сбыта продукции завода минеральных удобрений являются рынки Юго- и Северо-Восточной Азии и Индии. Основные направления продаж аммиака и карбамида – Юго- и Северо-Восточная Азия, Индия, США, Мексика, Австралия. Основные направления продаж метанола – Китай, Япония, Тайвань. Некоторую часть продукции планируется реализовывать на внутреннем рынке», – подчеркнул Александр Юров.

Помимо этого, с вводом в эксплуатацию газотранспортной системы «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» в 2011 году началась газификация Приморского края, предусматривающая подключение 19 газораспределительных станций для обеспечения природным газом населенных пунктов 31 из 34 муниципальных образований Приморского края, а также газоснабжение крупных промышленных потребителей и площадок территорий опережающего социально-экономического развития Приморского края.

Первые объекты газопотребления введены в эксплуатацию в рамках реализации подпрограммы «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Это Владивостокская ТЭЦ-2, ВТЭЦ-1, ТЦ «Северная», завод СОЛЛЕРС-ДВ, 3 мини-ТЭЦ острова Русский.

Вице-губернатор акцентировал внимание, что в настоящее время завершаются пуско-наладочные работы на объектах газоснабжения судостроительного комплекса АО ДВЗ «Звезда».

«В этом году планируется начать строительно-монтажные работы по объектам газоснабжения для территорий опережающего социально-экономического развития и уже в следующем году первые резиденты ТОР будут подключены к природному газу. К 2020 году планируется развить сеть внутрипоселковых газопроводов на территориях крупнейших населенных пунктов Приморского края – Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Большого Камня», – сказал он, отметив, что Администрация региона оказывает господдержку в реализации инвестпроектов по строительству газо- и нефтеперерабатывающих производств, а также развитию инфраструктурных проектов на территории Приморского края.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Восточный нефтегазовый форум  Роснефть  Газпром 


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