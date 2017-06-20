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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 10 Июля, 06:45 |
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Новый морской терминал заработает на Дальнем Востоке в конце 2018 года
«Сейчас мы занимаемся проектированием. Проект сегодня находится, так скажем, близко к рабочей документации. Я надеюсь, что к концу этого года - в начале 2018 года мы пройдем госэкспертизу. В следующем году мы планируем вести строительство. Запуск - в конце 2018 года или начало 2019 года. Все зависит от поставок оборудования", - сказал Евгений Панин.
Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. В качестве поставщиков рассматриваются предприятия «Сибура» и «Роснефти». Терминал разместится в бухте Перевозная Приморского края. Выбранный участок под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Минвостокразвития РФ.
Напомним, ООО «Восток ЛПГ» получило статус резидента Свободного порта Владивосток в июне прошлого года.
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