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06 Июля 2018, 16:25 | Регион сегодня

В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы

Налоговая служба подробно рассказала о сроках возврата сумм НДФЛ

В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы по вопросу сроков получения денежных средств, заявленных к возмещению. Речь идет о суммах налога, заявленных на возврат в декларациях по форме 3-НДФЛ за образование, лечение, приобретение (строительство) жилого дома, квартиры, комнаты или долей в них, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока. В связи с этим Управление ФНС России по Приморского края информирует о следующем.

Налоговым законодательством предусмотрена процедура проведения камеральной налоговой проверки декларации о доходах, в результате чего налоговая инспекция проверяет декларацию на подтверждение имущественных или социальных налоговых вычетов и документы налогоплательщиков в течение трех месяцев со дня их подачи в налоговый орган.

При подтверждении сумм налога к возмещению с момента окончания камеральной проверки в течение месяца производится возврат денежных средств по заявлению налогоплательщика на указанный расчетный счет.

В случае если налогоплательщиком не было подано заявление на возврат вместе с налоговой декларацией на вычет, то подать данное заявление в налоговый орган необходимо по мере завершения камеральной проверки.

Общий срок на процедуру подтверждения сумм налога к возмещению и перечисления денежных средств на счет налогоплательщика составляет четыре месяца.

Обращаем внимание, что одновременное предоставление заявления на возврат денежных средств с налоговой декларацией на вычет не сокращает срока на принятие решения о возврате денежных средств на расчетный счет.

Таким образом, даже если налогоплательщик предоставил заявление вместе с декларацией, возврат денежных средств будет произведен в течение месяца со дня окончания камеральной проверки.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru могут узнать о ходе и дате завершения камеральной проверки декларации по форме 3-НДФЛ. Здесь также можно получить информацию о подтверждении суммы заявленного вычета, воспользоваться образцами заявлений о перечислении излишне уплаченной суммы налога на банковскую карту, сберегательную книжку или расчетный счет, и проследить, перечислены ли денежные средства, в случае, если право на получение налогового вычета подтверждено, в разделе сервиса «Налог на доходы ФЛ и страховые взносы».

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: НДФЛ  налоги 


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