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Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
Американский журналист, писатель и ученый Дэвид Рамсер посетит Владивосток, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь и Хабаровск, чтобы представить российскому читателю свою книгу «Растопить ледяной занавес: невероятная история народной дипломатии на границе России и Аляски».
«Я более чем 12 раз посещал Россию как обычный гражданин, как правительственный чиновник, как автор, - рассказывает Дэвид Рамсер – То, что заставляет меня возвращаться – это теплое и широкое русское гостеприимство, и стремление работать вместе над тем, чтобы сделать отношения между нашими народами более продуктивными. Я нетерпением жду поездки по Дальнему Востоку, чтобы посетить те места, в которых я не был уже несколько десятилетий».
Дэвид Рамсер, с конца 1980-х работавший советником двух губернаторов, мэра Анкориджа и сенатора Аляски, был свидетелем и участником многих ключевых событий в регионе, где Россия и США отделены друг от друга лишь узкой полоской моря. Его книга – детальный рассказ о том, как добрая воля простых людей по разные стороны Берингова пролива помогла растопить лед в отношениях двух сверхдержав.
Первое издание книги было опубликовано издательством Университета Аляски в 2017 году. Издание на русском языке является продуктом российско-американского сотрудничества. Перевод редактировали дальневосточный журналист и писатель Василий Авченко и филолог из Анкориджа Елена Фаркас, отпечатана книга во владивостокской типографии «Полиграф-Сервис-Плюс». Русское издание приурочено к празднованию 30-летия «Перелета Дружбы» с Аляски на Чукотку.
«Перелет дружбы» впервые за 40 лет соединил родственников из России и США, июнь 1988 (снимок «Нэшнл Джиографик»).
Полет компании «Аляска Эйрлайнз» из Нома, Аляска в поселок Провидения на Чукотке 13-14 июня 1988 года стал символом восстановления связей между людьми России и США. Главными пассажирами рейса были представители коренных народов Аляски, которые смогли встретиться со своими родственниками на Чукотке после четырех десятилетий «ледяного занавеса», воздвигнутого между ними правительствами США и СССР в 1948 году.
Легендарный перелет, по мнению Дэвида Рамсера, стал во многом возможен благодаря упорству и энтузиазму простых людей. Последовавший за этим событием период расцвета добрососедских отношений между Аляской и Дальним Востоком России был также в значительной степени заслугой народных дипломатов.
Губернатор Аляски Купер (справа), мэр поселка Провидение Олег Кулинкин (в центре) и сенатор Фрэнк Меркауски приветствуют «Перелет дружбы». Дом культуры поселка Провидения, июнь 1988 года (снимок У.Гаррета «Нэшнл Джиографик»).
Жанна Лельчук, учительница английского языка с Камчатки, со своими учениками из Джуно. Впервые она посетила Аляску в 1991 году по обменной программе. Через 25 лет благодаря ее влиянию и учебнику, используемому по всей стране, сотни американских учащихся говорят по-русски. (Фото Стива Нельсона).
"В книге «Растопить ледяной занавес» Дэвид Рамсер рассказывает удивительную историю американо-российских отношений на границе, которая веками разделяла две наши нации. Он сосредотачивается на редкой открытости, которая началась во времена Рейгана-Горбачева, когда аборигены Аляски, предприниматели и артисты действовали быстрее дипломатов и политиков, чтобы объединить два народа. Это потрясающий рассказ о времени, которое содержит серьезные уроки для сегодняшней американской политики", - пишет Кори Флинтофф, корреспондент «Радио Москвы» в 2012–2016 гг.
"Между островами Диомида в Беринговом проливе, один из которых принадлежит России, а другой США, - меньше четырех километров. Здесь проходит граница, а сегодняшний день превращается в завтрашний. Книга Дэвида Рамсера - о жителях этих маленьких островов и большом мире вокруг них. Вот несколько из сюжетов: продажа Аляски, воздушная трасса «Алсиб», холодная война, перестройка и таяние «ледяного занавеса». Энтузиасты, в 80-х налаживавшие отношения Чукотки и Аляски, опережая официальные каналы. Пловчиха Кокс плывет в СССР, путешественник Шпаро идет в США, «Аляска Эйрлайнз» открывает рейсы на Дальний Восток, ледокол из Владивостока спасает китов у Аляски… Бурные 90-е, «застенчивый сирота» Абрамович, проект тоннеля под Беринговым проливом. Наконец - современная Чукотка и новое похолодание между Штатами и Россией. Автор верит, что оно — не навсегда: «Самая продуктивная сфера для сотрудничества - меняющаяся Арктика». Возможно, кто-то из российских читателей не согласится с какими-то фактами и оценками. Но по-американски откровенная книга Рамсера ценна тем, что это - заинтересованный взгляд человека с того берега. Хорошо бы в порядке алаверды написать подобную книгу, но уже с нашего берега", - делится приморский журналист и писатель Василий Авченко.
Во Владивостоке Дэвид Рамсер встретится с читателями 10 июля.
В 16.15 – 16.45 писатель проведет автограф-сессию в магазине «Владкнига» (Светланская, 45, Малый ГУМ, 3-й этаж).
В 17.30 в зале «Эмеральд» отеля «Лотте» (бывший «Хёнде» - ул. Семеновская, 29) состоится презентация книги и дискуссия с аудиторией.
Досье "Дальневосточного капитала": Дэвид Рамсер (David Ramseur) переехал на Аляску в 1979 году, где он освещал вопросы политики и власти в качестве журналиста газет «Фейрбанкс Дэйли Ньюс-Майнер» и «Анкоридж Таймс». Начиная с 1986 года, на протяжении почти 30 лет он работал пресс-секретарем, директором по коммуникациям, руководителем администрации и советником по международной политике губернаторов Аляски Стива Купера и Тони Ноулза, а также мэра Анкориджа и сенатора Марка Бегича. Визиты Дэвида Рамсера в Советский Союз и Россию – это более дюжины поездок, включающих в себя «Перелет дружбы» компании Аляска «Эйрлайнз» в 1988 году, а также жизнь и работу в Нижнем Новгороде в 1993. Он автор многочисленных публикаций о России в газетах Аляски и институте Кеннана в Вашингтоне, крупнейшей научной организации, занимающейся исследованиями России. Он получил степень бакалавра в области политологии в Университете Северной Каролины, Эшвилл и степень магистра журналистики в Университете Миссури. Дэвид Рамсер читает курс по проблемам публичной политики в Институте социальных и экономических исследований Университета Аляски в Анкоридже. Он преподает также курсы по политике России и Аляски в рамках UAA’s Opportunities for Lifelong Education program и является членом Совета международных отношений Аляски. Он живет в Анкоридже с супругой, адвокатом Сюзан Уибклер.
На верхнем фото: Члены американо-советской экспедиции «Берингов мост» под руководством Пола Шурке и Дмитрия Шпаро пересекают линию перемены дат между Аляской и Чукоткой в марте 1989 года (Фото представлено А. Беляевым).
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