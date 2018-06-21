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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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06 Сентября 2017, 12:50 | Регион сегодня
Во Владивостоке Владимир Путин дал старт огранке алмазов в Приморском крае
Президент РФ Владимир Путин в рамках ВЭФ в режиме видеоконференции дал старт запуск и строительству ряда предприятий на Дальнем Востоке
5 сентября ПАО «Высочайший» по команде Президента РФ Владимира Путина запустило первую очередь производства на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Якутии, ПАО «Полюс» начало горячий пуск на ГОКе в Магаданской области. Глава государства дал также старт производству по огранке алмазов в Приморском крае.
Кроме того, президент дал команду на строительство заводов по глубокой переработке сои в Амурской области и производству пиломатериалов в Хабаровском крае, сообщает kremlin.ru.
Журнал "Дальневосточный капитал".
Теги: Приморье Путин полюс Владивосток ВЭФ
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