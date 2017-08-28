Во Владивостоке на ВЭФ подписано соглашение о создании нового инвестиционного фонда

В подписании участвовали генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Олегович Чекунков, председатель правления и генеральный директор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко и председатель правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.
Механизм создается по поручению Президента Владимира Путина с целью развития инновационной системы на Дальнем Востоке и внедрения передовых технологий. Фонд позволит объединить ресурсы сразу трех институтов развития. Целевой размер фонда составит 10 млрд рублей, общий размер фонда на первом этапе — 4,9 млрд рублей.
Новый инвестиционный фонд будет предоставлять заемное финансирование дальневосточным компаниям, развивающим перспективные технологии, финансировать проекты, связанные с трансфером технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства технологичной продукции. Создаваемый механизм должен способствовать развитию инновационной системы на Дальнем Востоке и расширению внедрения новых технологий. В настоящее время в целевую аудиторию фонда входят порядка 30 компаний.
«При создании фонда используется классический механизм: по сути, это фонд венчурных инвестиций. Его целевая задача — две группы проектов: венчурные проекты с объемами до 100 млн рублей каждый и проекты с объемом прямых инвестиций до 1 млрд», — сообщил председатель правления ООО «УК „РОСНАНО“» Анатолий Чубайс. Он также добавил, что инвесторы участвуют в фонде практически в равных пропорциях, а управление фонда на 2/3 находится у «УК „РОСНАНО“»