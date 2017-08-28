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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Сентября, 04:15 |
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На ВЭФ подписан пакет документов по российско-корейскому сотрудничеству
Ряд документов – меморандумы и протокол о намерениях – непосредственно касается Дальнего Востока.
Подписан меморандум о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (КОТРА).
Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM) в партнерстве с Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) может направить в проекты на территории российского Дальнего Востока с участием инвесторов из Республики Корея до 2 млрд долларов в ближайшие три года. Такие намерения зафиксированы в соглашении о сотрудничестве, подписанном на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке. С российской стороны документ подписал генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков, с корейской Председатель KEXIM Хонг Йонг-пё.
Как уточнили в ФРДВ, KEXIM рассматривает различные форматы участия в проектах - инвестиции в акционерный капитал, кредиты и гарантии для корейских компаний, инвестирующих в развитие проектов на Дальнем Востоке. В свою очередь ФРДВ окажет содействие в структурировании совместных проектов, привлечении в них российских инвесторов, рассмотрит возможность предоставления доступного финансирования.
Стороны обсуждают возможность совместной реализации проектов в энергетике (в т.ч. альтернативной), инфраструктуре (в т.ч. транспортной), промышленности, добыче и переработке природных ресурсов, судостроении, туризме, сельском хозяйстве, развитии территорий. На поддержку KEXIM и ФРДВ могут рассчитывать проекты с участием корейских инвесторов на территориях опережающего развития, Свободного порта Владивосток.
«Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетов Фонда. Уверен, что партнерство с KEXIM придаст новый импульс развитию российско-корейского экономического сотрудничества. При этом мы будем стремиться использовать ресурсы Фонда как рычаг, позволяющий привлечь максимальный объем частного российского и иностранного капитала в приоритетные проекты», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», «Кориа Трейдинг энд Индастриз», Администрацией порта Пусан, «ЮНИКО лоджистикс» и «Кориан сифудз» в области создания рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на Дальнем Востоке Российской Федерации.
Трехсторонний меморандум подписали Автономная некоммерческая организация «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», Госпиталем Пусанского национального университета и корпорацией «КТ».
Два документа касаются взаимодействия с корпорацией «Международный аэропорт Ичхон». Корпорация и Сахалинская область подписали протокол намерений о сотрудничестве. Также корпорация «Международный аэропорт Инчхон» подписала меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с авиакомпанией «Автора».
Международный аэропорт Инчхон является одним из крупнейших и оживленных международных аэропортов, обслуживающим более 57 миллионов пассажиров в год. Он имеет значительный опыт и твердую историю в развитии и эксплуатации аэропорта и желает участвовать в развитии аэропортов на Дальнем Востоке РФ. В свою очередь авиакомпания «Аврора» - авиаперевозчик, который является дочерней компанией Аэрофлота и Правительства Сахалинской области (далее «Правительство») с тремя базовыми аэропортами, расположенными в Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке.
Российская и корейская стороны считают, что будет взаимовыгодным осуществлять совместные проекты, направленные на развитие транспортной доступности региона: аэропортов, качества обслуживания жителей, инновационных разработок и других авиационных мероприятий, следовательно, желают изложить определенные принципы в отношении таковых в форме меморандума о взаимопонимании. Стороны будут взаимно стремится к расширению своего бизнеса в регионе, продвижению туризма и обучения персонала.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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