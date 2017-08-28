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06 Сентября 2017, 19:26 | Регион сегодня |

Безвизовый режим между Сахалином и Японией признан необходимостью

Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области, предложил соединить Сахалин и Хоккайдо безвизовым туристическим мостом.

Такую инициативу островной губернатор озвучил на встрече с главой японской префектуры Такахаси Харуми. Прошла она сегодня во Владивостоке на полях III Восточного экономического форума в преддверии диалога Владимира Путина и Синдзо Абэ на высшем уровне.

 

 

Официальному диалогу предшествовала экскурсия. Олег Кожемяко провел коллегу из Японии по островной экспозиции, представленной на форуме, попутно рассказав как о действующих, так и о перспективных проектах в экономике Сахалина.

Расположился здесь и стенд Хоккайдо, где можно узнать о сотрудничестве регионов. Совместных проектов немало. Например, это недавно возведенный «Хоккайдо центр» со скейтпарком и крытым теннисным кортом, а также 40-квартирный дом в Южно-Сахалинске, объекты берегоукрепления и набережная в Невельске. При строительстве межмуниципальных дорог на острове применяют полимерные битумы по японской технологии. В рыбной отрасли импортное оборудование охотно приобретают рыбопромышленники. А в пищевой – напротив – партнеры из соседней страны охотно закупают произведенное на острове пиво. Дополнительная динамика придана и развитию двусторонних связей в сфере туризма.

С применением японских разработок в ближайшие годы планируется построить сразу два бальнеологических комплекса - в Южно-Курильске и Южно-Сахалинске. Последний проект реализуется в рамках территории опережающего развития «Горный воздух». Одноименный спортивно-туристический комплекс ежегодно посещают свыше 60 тысяч человек. Сегодня он активно развивает международные связи, перенимая лучшие мировые практики. Установлены деловые контакты в том числе и с известным горнолыжным курортом из страны Восходящего солнца «Русуцу Ризот».

- Потенциал двусторонних туристических обменов велик. Уверен, использовать его в полной мере поможет введение безвизового режима для россиян при посещении ими Японии. Сейчас визы отменены лишь для японцев, посещающих Сахалин на пароме Корсаков – Вакканай. Иностранные граждане могут находиться на острове до 3 суток. Аналогичные ответные шаги с японской стороны позволили бы создать новый туристический продукт, пользующийся большой популярностью – Сахалин и Хоккайдо можно связать своеобразным туристическим мостом. Жители двух стран при этом получили бы возможность в течение одной недели свободно посещать курорты и Сахалина, и Японии, - сказал Олег Кожемяко в беседе с главой Хоккайдо.

Он высказался и за изменение формата пассажирских перевозок на линии Корсаков – Вакканай, сориентировав их в большей степени на туристов. Для этого необходимо поставить на данное направление более комфортабельное судно – такая просьба была обращена к Такахаси Харуми. Используемое сегодня японским оператором морское транспортное средство не соответствует современным реалиям.

Губернатор Хоккайдо поддержала такой подход, пообещав изучить варианты решения вопроса. Рассказала она и о своей позиции по установлению безвизового режима с Сахалином.

- Это необходимость. Со своей стороны мы готовы оказать содействие в продвижении данной инициативы и уже обратились с ней в японское правительство, - сказала Такахаси Харуми.

В ходе разговора главы регионов затронули и тему совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Договоренностей об этом ранее достигли лидеры двух стран - Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Реализовать на этих территориях планируется проекты в сферах марикультуры, туризма, сельского хозяйства, энергетики и переработки твердых бытовых отходов. Губернатор Сахалина считает одним из главных условий для укрепления взаимных деловых контактов   налаживание прямого паромного и воздушного сообщения между Курилами и Японией.

По итогам состоявшейся встречи Олег Кожемяко и Такахаси Харуми подписали протокол дальнейших совместных действий о развитии сотрудничества. 

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Сахалин  АТР  ВЭФ  Япония 


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