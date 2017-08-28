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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Сентября, 04:14 |
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Приморью пообещали еще 1 млрд рублей на дороги
«Сегодня 55% в Дальневосточном федеральном округе соответствуют необходимым требованиям. Это выше, чем в среднем по стране, но недостаточно для ускоренного развития Дальнего Востока. До следующего года мы намерены увеличить этот показатель до 83 %», - сказал Максим Соколов.
По словам министра транспорта РФ, в текущем году будут сданы в эксплуатацию участки дорог на федеральных трасах «Колыма», «Лена», а также участок автодороги в Амурской области до государственной границы с КНР.
Также в регионе будет продолжена реализация федеральной программы «Безопасные дороги».
«Приморский и Хабаровский края дополнительно получат из федерального бюджета более 1 млрд рублей по данной программе», - сказал Максим Соколов.
Министр транспорта РФ в качестве положительного примера государственно-частного партнерства в дорожной отрасли привел пример строительства автомобильной дороги «Обход города Хабаровска». На сегодня это единственный пример ГЧП в транспортно-логистической сфере на Дальнем Востоке.
«Это масштабный проект. Протяженность новой дороги более 30 километров. Его реализация позволить существенно разгрузить транспортный узел. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 19 млрд рублей», - сказал Максим Соколов.
Отметим, что в первый день работы Восточного экономического форума Хабаровский край и ООО "РКК" (группа "ВИС") подписали прямое соглашение о предоставлении заёмного финансирования по проекту "Обход Хабаровска".
Напомним, «Обход Хабаровска» – платная автомобильная дорога, которая позволит разгрузить дорожную сеть города от транзитных автомобилей и вывести грузовые потоки за его пределы. Автомагистраль соединит между собой сразу три федеральные трассы: А-370 "Уссури", Р-297 "Амур" и А-375 "Восток" и обеспечит перспективный выход на дорожную сеть Китая.
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То есть примерно миллионов 100 в лучшем случае дойдет до конечной цели.
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