|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 26 Июля, 11:38 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморье может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса
Резидент Свободного порта Владивосток – индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, открыла в Приморье фабрику по огранке алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума.
О планах расширить сеть филиалов своей компании в России группа «KGK-ДВ» объявила еще в начале этого года. Инвестор запланировал вложить в новое производство около 50 миллионов долларов и в качестве партнера для реализации своей идеи определил Приморский край. Решающим фактором в выборе стало наличие на территории региона льготных режимов.
В марте текущего года компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток, а спустя всего полгода во Владивостоке приступила к работе фабрика с совершенно новым для региона видом производства – огранкой алмазов.
Торжественный старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин во вторник, 5 сентября, в ходе третьего Восточного экономического форума. А днем позже непосредственно на территории только открывшейся фабрики состоялась презентация нового производства.
«Я придаю огромное значение реализации этого проекта. Здесь, во Владивостоке, мы видим огромный потенциал для развития нашей компании. Инвестиции, которые мы сюда вкладываем, – одни из самых существенных в алмазной индустрии на Дальнем Востоке за последние 12-15 лет», – отметил в ходе торжественной церемонии управляющий директор компании «KGK Group» Сандип Котхари.
По словам индийской стороны, Дальний Восток может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса.
Инвестор рассчитывает обрабатывать около 100 тысяч карат алмазного сырья в год. Кроме того, в планах у резидента – открыть во Владивостоке производство ювелирных изделий, а также центр обучения, где сотрудники фабрики смогут освоить алмазное мастерство. В перспективе компания сможет трудоустроить до 500 приморцев.
«Сегодня мы присутствуем на выдающемся событии – запуске фабрики по огранке драгоценных камней. И более того – мы уже даже увидели первый алмаз, изготовленный на этом предприятии. Я рад, что проект этот у нас получился», – отметил вице-губернатор Приморья Евгений Полянский.
Заместитель главы региона поздравил руководство «KGK-ДВ» с открытием и пожелал успешной работы на приморской земле.
Напомним, федеральный закон «О свободном порте Владивосток» Президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Всего с момента его реализации в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 458 заявок. На сегодняшний день подписано 285 соглашений, из них 246 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 230 миллиардов рублей с перспективой создания в крае почти 27 тысяч рабочих мест.
По словам Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток, – за 10 лет могут увеличить ВРП края в 2,5 раза.
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Деловая программа Международного дальневосточного морского салона охватывает все вопросы судостроения
- В "Артэтаже" до конца июля можно увидеть фото победителей "Посмотри на Владивосток 2017"
- Валдайский клуб соберется во Владивостоке на ВЭФ-2018
- В Хабаровском крае запустили программу "доращивания" предпринимателей до участия в закупках госкорпораций
- Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана
- Приморье закрыло дрифт-сезон
- Рыбаки придут на Морской салон за проектами траулеров?
- На социальное развитие Дальнего Востока будет направлено 55,8 млрд рублей
- 138 жителей Владивостока помогли осуществить мечту Нелли Мизь
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.