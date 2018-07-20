Приморье может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 26 Июля, 11:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 930 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
26.07 |
Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
26.07 |
В Хабаровском крае теплоэнергетики подали более 24 тысяч исков в отношении должников
26.07 |
Деловая программа Международного дальневосточного морского салона охватывает все вопросы судостроения
26.07 |
В "Артэтаже" до конца июля можно увидеть фото победителей "Посмотри на Владивосток 2017"
25.07 |
Резидент ТОР "Южная" начал поставки молока на рынок Сахалина
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Сентября 2017, 21:20 | Регион сегодня |

Приморье может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса

В производство по огранке алмазов в Приморском крае инвестор запланировал вложить около $50 млн

Резидент Свободного порта Владивосток – индийская группа компаний «KGK», известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий, открыла в Приморье фабрику по огранке алмазов. Торжественный старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума.

О планах расширить сеть филиалов своей компании в России группа «KGK-ДВ» объявила еще в начале этого года. Инвестор запланировал вложить в новое производство около 50 миллионов долларов и в качестве партнера для реализации своей идеи определил Приморский край. Решающим фактором в выборе стало наличие на территории региона льготных режимов. 

В марте текущего года компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток, а спустя всего полгода во Владивостоке приступила к работе фабрика с совершенно новым для региона видом производства – огранкой алмазов.

Торжественный старт работе предприятия дал Президент России Владимир Путин во вторник, 5 сентября, в ходе третьего Восточного экономического форума. А днем позже непосредственно на территории только открывшейся  фабрики состоялась презентация нового производства. 

«Я придаю огромное значение реализации этого проекта. Здесь, во Владивостоке, мы видим огромный потенциал для развития нашей компании. Инвестиции, которые мы сюда вкладываем, – одни из самых существенных в алмазной индустрии на Дальнем Востоке за последние 12-15 лет», – отметил в ходе торжественной церемонии управляющий директор компании «KGK Group» Сандип Котхари.

По словам индийской стороны, Дальний Восток может стать выдающимся центром алмазного и ювелирного бизнеса.

Инвестор рассчитывает обрабатывать около 100 тысяч карат алмазного сырья в год. Кроме того, в планах у резидента – открыть во Владивостоке производство ювелирных изделий, а также центр обучения, где сотрудники фабрики смогут освоить алмазное мастерство. В перспективе компания сможет трудоустроить до 500 приморцев. 

«Сегодня мы присутствуем на выдающемся событии – запуске фабрики по огранке драгоценных камней. И более того – мы уже даже увидели первый алмаз, изготовленный на этом предприятии. Я рад, что проект этот у нас получился», – отметил вице-губернатор Приморья Евгений Полянский. 

Заместитель главы региона поздравил руководство «KGK-ДВ» с открытием и пожелал успешной работы на приморской земле.

Напомним, федеральный закон «О свободном порте Владивосток» Президент России Владимир Путин подписал в 2015 году. Всего с момента его реализации в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 458 заявок. На сегодняшний день подписано 285 соглашений, из них 246 соглашений с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму почти 230 миллиардов рублей с перспективой создания в крае почти 27 тысяч рабочих мест.

По словам Владимира Миклушевского, в совокупности уникальные механизмы, появившиеся в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток, – за 10 лет могут увеличить ВРП края в 2,5 раза.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  инвестиции  Путин 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика