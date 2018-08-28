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06 Сентября 2018, 14:45 | Регион сегодня |

В Приморье открыли новое здание аэровокзала

Новый аэровокзал приспособлен для работы в климатических условиях севера Приморского края

Новый аэровокзал открыли в поселке Терней в четверг, 6 августа. Модульное здание приобретено и установлено за счет краевого бюджета. Оно приспособлено для работы в климатических условиях севера Приморского края. Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, цена поставки составила 14,5 миллионов рублей.

Как сообщил директор краевого предприятия «Пластун Авиа» Виталий Юшин, здание аэровокзала в Тернее оборудовано залом ожидания для пассажиров, стерильной зоной, пунктом досмотра, комнатой матери и ребенка, служебными помещениями для сотрудников. На втором этаже расположена диспетчерская с целью контроля взлета и посадки воздушных судов, контроля движения по территории посадочной площадки.

Аналогичные здания уже обслуживают рейсы внутрикраевой авиации в поселках Преображение, Светлая и Восток. При этом площадь аэровокзала в Тернее в связи с большим пассажиропотоком увеличена и составляет около 80 квадратных метров. Кроме того, здесь оборудовано дополнительное помещение для сотрудников посадочной площадки площадью более 10 квадратных метров.

«Инженерные решения и технологии, примененные при проектировании, предполагают круглосуточную и круглогодичную эксплуатацию здания, в том числе, в тяжелых климатических условиях севера Приморского края, в районах, имеющих потенциальную угрозу подтопления. Чтобы избежать подтопления, здесь предусмотрен свайный фундамент, благодаря которому здание аэровокзала приподнято над землей на 1,2 метра», – отмечает Виталий Юшин.

Для удобства передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены металлические пандусы с внешней стороны здания.

Отопление здания аэровокзала осуществляется за счет котельного блока, включенного в состав поставки модульного здания аэровокзала, который расположен в отдельном сооружении. Здесь есть металлический изотермический контейнер, включающий котлы отопления, основной и резервный, и резервный дизель-генератор с емкостью для топлива, обеспечивающий подачу тепла и электроэнергии в здание аэровокзала в случае аварии.

Отметим, опыт Приморья по организации внутрикраевого авиасообщения был положительно отмечен на федеральном уровне – на заседании рабочей группы по мониторингу исполнения поручений Президента России, данных в ходе заседания Государственного совета РФ и его президиума в сентябре прошлого года и призванных обеспечить комплексное развитие регионов Дальнего Востока. Отмечено, что особого внимания заслуживает созданная в Приморье система субсидирования авиаперелетов, благодаря которой только в 2017 году услугами малой авиации смогли воспользоваться около 40 тысяч человек.

Напомним, в этом году в Приморье уже завершился ремонт взлетно-посадочной полосы в Дальнереченске. На эту полосу протяженностью 675 метров садятся самолеты DHC-6, перевозящие пассажиров по внутрикраевым маршрутам.

В прошлом году в крае были построены два новых здания аэровокзалов в северных поселках, а также реконструированы взлетно-посадочные полосы в нескольких населенных пунктах.

Фото – КГУАП «Пластун Авиа»

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: аэровокзал  Терней 


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