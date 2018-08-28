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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 00:12 |
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Курортную зону мирового уровня на 100 га планируют построить во Владивостоке
Инвестор из Вьетнама заинтересован в открытии во Владивостоке пятизвездочной курортной зоны. Об этом стало известно во время рабочей встречи главы города Виталия Веркеенко с генеральным консулом Социалистической республики Вьетнам во Владивостоке Хуинь Минь Тинем, которая состоялась накануне, 5 сентября, в администрации приморской столицы, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Во встрече также приняли участие первый заместитель главы администрации города Алексей Литвинов, начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, советник главы города Юрий Быстров, помощник главы города Андрей Петров.
«Я вижу, как стремительно развивается ваш город, – обратился к главе краевого центра генконсул. – Особенно заметен рост туристической активности во Владивостоке, и, конечно, этот факт не остался незамеченным нашими инвесторами, которые уже имеют ряд проектов в России. Сейчас их интерес сосредоточен на создании в вашем городе курортной зоны мирового уровня. Планируется, что его площадь составит от 50 до 100 гектаров».
Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе строительных и земельных.
«Отношения между нашими сторонами проверены временем, и это служит крепким фундаментом для их дальнейшего развития», – подчеркнул господин Хуинь Минь Тинь.
Сегодня Владивосток и Вьетнам активно развивают взаимовыгодные экономические, торговые, культурные связи. Значительно активизировалось сотрудничество в области дерево- и рыбообработки, сельского хозяйства, судоремонта и торговли. Этому значительно способствует меморандум о дружественных отношениях между Владивостоком и городом Хошимин, подписанный во Вьетнаме в 2009 году.
На встрече также обсудили планируемую установку бюста Хо Ши Мина во Владивостоке. Он выполнен на средства вьетнамских инвесторов скульптором Петром Чегодаевым. Вождь вьетнамского народа не раз останавливался в краевом центре в 30-х годах прошлого века. Этот факт был увековечен в 2009 году на мемориальной доске, которая размещена на здании железнодорожного вокзала Владивостока. Глава города Виталий Веркеенко отметил, что проект бюста тоже уже утвержден.
Виталий Веркеенко пригласил вьетнамских инвесторов во Владивосток, подчеркнув, что новый статус свободного порта, а также федеральный закон о территориях опережающего развития дают новый импульс к развитию разностороннего сотрудничества.
Анастасия Котлярова (фото)
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Все скоро продадите, итак на спортивной торговые центры вьетнамские и они права качают свои.
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