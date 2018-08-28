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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 00:13 |
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У павильона Приморья на "Улице Дальнего Востока" будет большой праздник
Выставка общей протяженностью более километра разместится на Университетской набережной. Девять субъектов ДФО, а также Кемеровская область (Кузбасс) в своих павильонах представят экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные, этнические особенности, туристический потенциал и фантастическую красоту нетронутой природы. Для максимальной реалистичности погружения посетителей в мир каждого региона применены современные интерактивные технологии и оборудование.
Также на Улице Дальнего Востока будет работать "рыбный рынок", где можно будет отведать изысканные блюда из свежих морепродуктов.
Продолжить работу выставки и рыбного рынка и после закрытия официальной программы ВЭФ, открыть все павильоны для жителей и гостей Владивостока на все выходные дни - с такой инициативой к регионам и организаторам проекта "Улица Дальневго Востока" обратился глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Кроме того, у павильона Приморского края 15 и 16 сентября по поручению Виталия Веркеенко будет организована культурная программа, где выступят лучшие творческие коллективы муниципальных учреждений культуры Владивостока. Посетить концерт можно будет 15 сентября с 11:00 до 12:00 и с 14:30 до 17:00, 16 сентября с 13:30 до 15:00 и с 16:30 до 17:00.
Как отмечают организаторы, особый акцент выставки сделан на сохранении уникальной экологии ДФО. Экотропа, повторяющая контур Дальневосточного федерального округа, познакомит гостей с природой каждого субъекта. Недоступные природные красоты можно будет увидеть в панорамном 3D-кинотеатре. Для тех, кого заинтересуют те или иные достопримечательности, можно будет прямо здесь забронировать на подходящие даты туры в дальневосточные заповедники и национальные парки.
Также гости «Улицы Дальнего Востока» смогут:
- познакомиться со стартапами на различных стадиях молодых инноваторов дальневосточного макрорегиона в павильоне «Техносреда - молодежные проекты» - совместном проекте Дальневосточного федерального университета, «Сколково» и Минпромторга РФ и стать соинвесторами,
- сразиться в Го на двух площадках, подготовленных международной федерацией игры;
- отведать морские деликатесы на «Рыбном рынке»;
- оценить свою физическую форму и сдать нормативы ГТО на площадке Минспорта России;
Более подробно с культурной программой форума можно познакомиться на официальном сайте https://forumvostok.ru/programme/cultural/. Так, гости Владивостока могут посетить Дом-музей путешественника Арсеньева, Приморский океанариум, Мемориальную подводную лодку С-56, выставочные залы «Артэтажа» и многие другие культурные объекты города.
По материалам официального сайта «Улица Дальнего востока»
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