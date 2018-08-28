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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 00:13 |
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Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
Рассчитать, в какую сумму обойдется подключение объекта к коммунальным сетям, теперь можно не выходя из дома и не собирая лишние документы – достаточно включить компьютер и воспользоваться «Калькулятором подключения» на сайте той ресурсоснабжающей организации, чьи услуги необходимо рассчитать.
Как рассказали в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края, новый сервис был разработан и внедрен совместно с ресурсоснабжающими организациями. Он позволяет рассчитать плату за подключение к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и к электрическим сетям.
«Калькулятором можно воспользоваться на сайтах ведущих ресурсоснабжающих организаций нашего региона. Данная услуга существенно упрощает процесс подключения к сетям, и, мы надеемся, она будет широко востребована», – прокомментировала директор департамента Елена Пархоменко.
Калькулятор можно найти по следующим ссылкам: Примтеплоэнерго, Приводоканал, МУП ВПЭС, Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей, АО «ДГК», АО «ДРСК».
Упрощение процедуры технологического присоединения к электросетям предусмотрено дорожной картой «Энергетика» краевой программы улучшения деловой среды в Приморье. Предполагается также, что будет оптимизирована процедура составления выдачи заявителю акта о техприсоединении к электросетям, при включении объекта, без дополнительного визита заявителя. Добавлена возможность заключения договора электроснабжения при заключении договора техприсоединения или в процессе его выполнения.
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