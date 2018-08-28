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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 07 Сентября, 00:12 |
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Владивосток накормят высококачественными полуфабрикатами
Производство мясных и тестовых полуфабрикатов запустил во Владивостоке ИП Печура С.Н. Для компании, специализирующейся на выпуске мясной продукции, производство замороженных полуфабрикатов стало новым направлением. Благодаря статусу резидента СПВ, полученному в апреле текущего года, инвестор в срок запустил проект стоимостью около 7,5 млн рублей, направленный на расширение потребительского сегмента, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Наличие налоговых преференций для резидентов свободного порта Владивосток является эффективной мерой поддержки предпринимателей Дальнего Востока, - делится Сергей Печура. – К примеру, экономические показатели нашего проекта, его эффективность увеличатся, в среднем, на 37 процентов».
На сегодняшний день производственные площади индивидуального предпринимателя оснащены всем необходимым оборудованием для развития выбранного направления. Резидент приобрел тестораскаточную, панировочную и упаковочные машины, климатическую камеру и приступил к выпуску фаршированных блинов, вареников, голубцов, котлет, крокетов, пельменей, шашлыка. В месяц предприятие способно выпускать более 110 тонн замороженных мясных и тестовых полуфабрикатов. Продукция реализуется под брендом «Торговый дом ВИК» и реализуется в торговых сетях практических всех регионов Дальнего Востока. На предприятии создано 50 рабочих мест.
«У нас много экономических схем и эффектов, - отмечал ранее генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. - Но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток более 130 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент, который помогает региону развиваться ускоренными темпами, должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект».
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