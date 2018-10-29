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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 06 Ноября, 14:56 |
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Александр Вялков возглавит объединенный бизнес ВТБ в Приморском крае
Создание объединенной региональной сети - очередной шаг в процессе интеграции банков Группы ВТБ. Использование лучших практик, синергетический эффект за счет объединения розничной и корпоративной сетей позволит выстроить более эффективную систему управления в регионах присутствия, обеспечит рост бизнеса и повышение качества обслуживания клиентов.
Александр Вялков родился в Арсеньеве Приморского края, окончил Дальневосточный государственный университет и Военную академию в Москве. В банковском секторе – с 1994 года. В Группу ВТБ пришел в 2006 году на должность управляющего розничным филиалом банка во Владивостоке.
Перед руководителем объединенного бизнеса стоят задачи по укреплению позиций банка в регионе. Александр Вялков обладает большим опытом, что позволит ВТБ под его руководством выйти на новый качественный уровень работы с клиентами.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
Журнал "Дальневосточный капитал".
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