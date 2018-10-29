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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 07 Ноября, 06:00 |
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"Полет" в Находку из Владивостока по цене билета на автобус займет около получаса
Приморскую скоростную морскую транспортную систему с использованием экранопланов планирует запустить ООО «Терминал Акватика» - резидент Свободного порта Владивосток. Проект стоимостью 93 млн рублей в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» будет реализован в сотрудничестве с ООО «Союзмортранс», под эгидой Российского НТО судостроителей имени академика А.Н.Крылова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«По грузоподъемности и скорости экранопланы сочетают свойства самолётов и судов, и способны эксплуатироваться на самых различных маршрутах, - поясняет генеральный директор ООО «Терминал Акватика» Аркадий Потапенко. – Принцип движения с эффектом динамического поддержания обеспечивает амфибийность, беспрецедентно низкий уровень энергозатрат, экологическую чистоту эксплуатации и всесезонность навигации на морских и речных акваториях».
Формирование региональных морских прибрежных сообщений с использованием инновационного водного транспорта будет состоять из нескольких этапов. Первая очередь включает создание прибрежной инфраструктуры и запуск скоростных транспортных маршрутных линий: Владивосток – Славянка, Владивосток – Большой Камень и Владивосток – Находка, которые войдут в основную СМТС «Экранофлот-Приморье». Перевозки планируется осуществлять на отечественных моделях. По словам инициатора проекта, благодаря экономичности и «экранному эффекту», к примеру, полет в Находку из Владивостока по стоимости будет приравниваться к поездке на междугородном автобусе, займет около получаса и может осуществляться круглогодично.
Прибрежная инфраструктура предусматривает строительство в зоне Уссурийского залива в бухте Патрокл комплекса береговых сооружений: пассажирского терминала с автостоянкой, ангара для хранения и технического обслуживания экранопланов, гидроспуска для выхода воду и подъёма на береговую стоянку, плавучего понтонного пирса для посадки и высадки пассажиров.
Проект рассчитан на создание 15 рабочих мест. На сегодняшний день резидентом СПВ уже достигнуты предварительные договорённости о совместном строительстве экранопланов семейства «Иволга» и «Навигатор», подготовке специалистов и обучению пилотов во Владивостоке при участии партнерских организаций: АО «Иркутский НИАТ», ООО «Союзмортранс», ЗАО НПК «ТРЭК» и других профильных организаций.
Начало функционирования транспортных линий запланировано на второй квартал 2022 года.
Напомним, на сегодняшний день статус резидента СПВ присвоен 981 инвестору, проекты которых в сумме составляют более 566,3 млрд рублей. Большая часть соглашений о ведении инвестиционной деятельности в СПВ, подписанных АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с резидентами, подразумевает создание новых производств на территории Приморского края (826 проектов), на втором месте – Петропавловск-Камчатский городской округ (110 проектов). Остальные соглашения приходятся на Хабаровский край, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ. Инвесторы создадут порядка 57 900 новых рабочих мест. Из этого числа 87 проектов уже реализованы, вложено более 46,3 млрд рублей и создано 5726 рабочих мест.
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