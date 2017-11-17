|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 06 Декабря, 14:54 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Швейцарский концерн Sika организовал в Приморье выпуск добавок в бетон
Как сообщили в российском представительстве концерна, новое предприятие с максимальной мощностью около 3,5 тысяч тонн добавок в год открыто в Артемовском городском округе.
«В настоящее время на заводе трудится всего несколько человек, но в перспективе количество рабочих мест будет увеличено», – отметили специалисты.
Компания рассчитывает поставлять свою продукцию на рынки Дальнего Востока. В связи с введением в макрорегионе режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, которые стимулируют реализацию в субъектах крупных проектов, направленных на строительство разного рода объектов, продукция завода в регионах должна быть востребована, считают эксперты.
Досье "Дальневосточного капитала": Sika – международный химический концерн, мировой лидер по производству материалов и технологий для строительства и транспортного машиностроения. В состав компании входят производственные предприятия, научные лаборатории, центры технической поддержки и торговые представительства более чем в 90 странах мира. В России компания представлена с 2003 года.
Напомним, сегодня в Приморье созданы четыре территории опережающего развития – «Надеждинская», «Михайловский», «Большой Камень» и «Нефтехимический». На данный момент деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляет 58 компании. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 миллиардов рублей. В целом, компании намерены трудоустроить более 18 тысяч граждан, в том числе приморцев. На рассмотрении находится еще 17 заявок на реализацию проектов в рамках ТОР в Приморье на общую сумму 129 миллиардов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
В рамках исполнения федерального закона «О свободном порте Владивосток», подписанного Президентом России Владимиром Путиным в 2015 году, заключено уже 364 соглашения с резидентами СПВ в Приморье на общую сумму более 350 миллиардов рублей с перспективой создания в крае более 30 тысяч рабочих мест. На данный момент в Корпорации развития Дальнего Востока находится на рассмотрении еще 50 заявок на получение статуса резидента СПВ в Приморье на сумму более 12 миллиардов рублей.
- Швейцарский концерн Sika организовал в Приморье выпуск добавок в бетон
- Владивосток открывают для азиатских туроператоров и авиакомпаний
- Новым владельцем гостиницы "Хёндэ" в Приморье стала южнокорейская корпорация "Лотте"
- Республика Корея заинтересовалась покупкой высокоскоростного катамарана, сделанного в Приморье
- Производитель сахара и крупы из Приморья хочет охватить 60 процентов рынка Дальнего Востока
- Неожиданные кадры обнаружили ученые "Земли леопарда" в Приморье при проверке видеоловушки
- У меда из тигриных местообитаний есть все шансы стать брендом Приморского края
- В Приморье в ТОР "Михайловский" создадут специальный сервис для продвижения продукции сельхозпроизводителей
- 100 пострадавших в массовых ДТП во Владивостоке пришли обратились к страховщику
- Приморский бизнес объединяет свои проекты в "кольцо"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.