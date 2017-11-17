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Лучший товар России из Приморья - это колбаса
Итоги юбилейного 20-го всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2017 года подвели в Приморье в среду, 6 декабря. Награды победителям вручил вице-губернатор края Валентин Дубинин.
Традиционно перед началом церемонии награждения все желающие смогли продегустировать товары лауреатов и дипломантов конкурса – мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия, морепродукты, напитки, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Валентин Дубинин от имени врио Губернатора Приморского края поздравил победителей конкурса.
«За 20 лет проведения конкурса звание лауреатов и дипломантов получили более 250 видов продукции, производимой предприятиями Приморского края. Многие производители в течение этих лет, неоднократно доказывали высокое качество своих товаров. Это те предприятия, которые ценят и дорожат своей маркой, чья продукция уже зарекомендовала себя на потребительском рынке, ее знают и предпочитают покупать многие приморцы», – подчеркнул Валентин Дубинин.
Заместитель главы региона также отметил, что товаропроизводители должны думать не только о качестве, но и о доступной цене выпускаемой продукции.
По итогам всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2017 года звание «Лауреат» удостоились: колбаса «Краковская» ООО «Надежда-95», колбаса варено-копченая «Министерская» салями ООО «Никольск», сыры «Бри» и «Соло классический» компании «Провиант», биойогурт «Бифилайф ГринАгро» Артемовского гормолокозавода. Также были отмечены хлеб «Подольский» АО «Владхлеб», торт «Медовый» ООО «Хлебный дом», пиво «Атуа» и «Вальден Шлосс» от пивзавода «ВИКБИР» и минеральная вода «Шмаковка», выпускаемая Гидрогеологической режимно-эксплуатационной станции.
Дипломантами в этом году стали: колбаса «Докторская» и «Молочная», сосиски «Приморские», колбаски «Пражские» ООО «Надежда - 95», копчено-вареные окорочка «Птичий базар», крыло куриное в маринаде «Мексиканский» ООО «Никольск». Также была отмечена продукция компании «Ратимир»: колбаса «Краковская», «Молочная», «Докторская», «Капитанская», охотничьи колбаски. Компания «Новое Время» получила диплом за соевые белковые продукты и напитки «Бифи-друг», Хорольский молочный завод за сметанный десерт «Лесная ягода».
Кроме того, отметили сельдь тихоокеанскую филе-кусочки в майонезной заливке Уссурийской рыбоперерабатывающей компании, хлеб «Афонский» АО «Владхлеб», торт «Медалька» ООО «Хлебный дом», квас «Гарнец» пивзавода «ВИКБИР».
Стоит отметить, что четвертый год подряд представляемая на конкурс продукция проходит предварительный отбор покупателей на дегустациях в ряде торговых центров, затем свою оценку дает компетентная экспертная комиссия, в том числе по показателям безопасности.
Напомним, ранее врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что жителей края необходимо обеспечить качественной продукцией местного производства по доступным ценам.
«Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами», – подчеркнул глава края.
Отметим, Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами масштабную задачу в условиях санкций насытить внутренний рынок качественной и доступной продукцией.
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