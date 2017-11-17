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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Декабря, 01:17 |
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200 юных жителей Приморья примерили на себя профессию гида
Сначала деловые игры были проведены в каждой школе Хасанского и Надеждинского районов Приморья. Консультант Амурского филиала WWF России Светлана Титова предлагала ребятам оценить туристический потенциал их районов, разобраться с категориями туристов, а потом найти в окрестностях своих сел вдоль трассы Раздольное — Хасан объекты, достойные внимания путешественников. Около 200 ребят с увлечением примеряли на себя профессию гида, подбирая материал для автобусной экскурсии из истории сел, островов и мысов, о краснокнижных растениях и животных.
На юго-западе Приморья находятся два заповедника — Дальневосточный морской, «Кедровая Падь» и национальный парк «Земля леопарда», которые организуют экскурсии по своим территориям. Но во время поездки на автобусе люди видят села, реки, озера, не входящие в состав ООПТ. Вот об этих объектах и решили подготовить экскурсию школьники, учитывая то, что часть туристов — транзитные пассажиры, направляющиеся в соседний Китай. Ведь не исключено, что, получив интересную информацию о море, лесе и их обитателях, многие из них захотят приехать на отдых и познакомиться поближе с природой Хасанского и Надеждинского районов Приморья.
На следующем этапе игры двумя командами ребята собрались в средних школах №2 с. Барабаш и п. Хасан. Здесь с удовольствием встречали гостей. Общая деловая игра включала конкурсный отбор туристических объектов с рейтинговым голосованием. Команды подготовили по 8-10 объектов, 5 лучших отбирались для аудиоэкскурсии. Например, как выяснили ребята, юг Хасанского района входил в XII веке в империю Цзинь, а около поселка Краскино есть еще более древнее городище, относящееся по времени к государству Бохай. Село Барабаш было основано в 1884 году и названо в честь генерала от инфантерии, сенатора Барабаша Якова Фёдоровича, который в то время был председателем совместной комиссии по уточнению российско-китайской границы в Южно-Уссурийском крае. А лотос Комарова, который находится в Красной книге, назван именем русского советского ботаника Владимира Леонтьевича Комарова (1869—1945гг.), внесшего огромный вклад в изучение растительности Приморского края.
Много интересных материалов подготовили ребята. 60 объектов отобрали участники деловой игры для автобусной экскурсии на участке трассы Раздольное — Хасан.
«Ребята занимались серьезной работой, которая важна и актуальна, потому что развитие туризма может принести району процветание. Они сделали то, что пока не сумели сделать взрослые. И это была не игра, а возможность попробовать себя во взрослой жизни, примерить на себя профессии исследователя, гида, поучаствовать в дискуссии, поучиться отстаивать свою точку зрения, убеждая других. Эти школьники имеют активную гражданскую позицию, что очень радует педагогов», — комментирует руководитель школьного клуба «Лотос», исполняющий обязанности директора средней школы п. Хасан, депутат Думы Хасанского района Наталья Карпова.
А в перерывах между выступлениями школьники познакомились с новыми экологическими играми, которые будут использовать в работе своих клубов. Команде, собравшейся в поселке Хасан, повезло вдвойне. Наталья Васильевна Карпова организовала для гостей настоящую экскурсию на место, где встречаются три границы: России, Китая и Кореи. Пагода на китайской стороне, крутые горы на корейской и озеро с лотосом на российской — все это, увиденное ребятами с одной точки, привело ребят в восторг. Это тоже туристический объект, о котором нужно рассказывать людям.
Год экологии завершается. Впереди — «Новый год с леопардом и тигром», в котором примут участие более 2 тысяч школьников юго-западного Приморья. Провести этот веселый праздник, героями которого станут две редкий кошки, обитающие в родных для ребят местах, поможет Амурский филиал WWF России.
Фото © Ирина Коновалова
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