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06 Декабря 2017, 19:09 | Регион сегодня

Два новых инвестора построят в ТОР "Михайловский" агропромышленный и животноводческий комплексы

Частные инвестиции в проекты составят более 15,2 млрд рублей. Работу получат более 600 приморцев.

Соответствующее постановление о расширении границ уже действующей ТОР подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

«В ТОР «Михайловский» входят два новых инвестора. Это компания «Молоко Приморья», созданная с участием новозеландского капитала, и компания «ТиЭйч Рус Приморский» – дочерняя организация одного из крупнейших аграрных холдингов Вьетнама. В Приморье будут созданы агропромышленный и животноводческий комплексы. Частные инвестиции в проекты составят более 15,2 млрд рублей. Работу получат более 600 приморцев. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2017 по 2026 годы составят более 2,2 млрд рублей», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как подчеркнул Министр, «первичен инвестиционный интерес». «Инвестор видит, понимает, где и какие проекты могут быть реализованы. На те места, локации, которые его интересуют, и распространяется режим территории опережающего развития», – уточнил он.

Компания «Молоко Приморья» до 2029 года построит новый агропромышленный комплекс по производству и переработке коровьего молока, включающего в себя: молочную ферму вблизи с. Кремово на 1 800 дойных коров с собственным кормозаготовительным участком, а также современный молокозавод и логистический комплекс, расположенные в селе Михайловка. Общий объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на ТОР «Михайловский» составит 2,3 млрд рублей. Планируется создание 118 рабочих мест. Отметим, что компания «Молоко Приморья» подало заявку получение статуса резидента ТОР «Михайловский».

Как ранее отмечал Чрезвычайный и Полномочный Посол Новой Зеландии в России Иэн Хилл: «Это крупнейший животноводческий проект. Уверен, что он привлечет внимание как российских, так и новозеландских партнеров».

Компания «ТиЭйч Рус Приморский» намерена реализовать инвестиционный проект по строительству животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тысяч голов, в том числе 7,2 тысячи голов дойного стада, и переработке молока мощностью более 60 тысяч тонн в год. Инвестиционный проект будет реализован в два этапа: в рамках первого этапа предполагается осуществить строительство в Яковлевском районе Приморского края одного животноводческого комплекса на 5 тысяч голов общего стада, в том числе 2,4 тысячи голов дойного стада, в рамках второго этапа будут построены еще два животноводческих комплекса на 10 тысяч голов общего стада, в том числе 4,8 тысячи голов дойного стада, и молочный завод. Общий объем капитальных вложений за 10 лет – 12,9 млн рублей. Будет создано 500 рабочих мест.

По мнению генерального директора компании «ТиЭйч Рус Приморский» госпожи Нго Тхань Хоан, «Дальний Восток имеет благоприятные условия для растениеводства и животноводства. Со временем мы планируем не только обеспечить потребности региона, но и экспортировать продукцию. Дальний Восток находится в непосредственной близости от рынков Китая и Японии, где большой дефицит экологически чистых, органических продуктов, и это открывает большие возможности», - добавила президент компании.

Отметим, что компания «ТиЭйч Рус Приморский» получила статус резидента ТОР «Михайловский» в рамках третьего Восточного экономического форума. Соответствующее соглашение в присутствии Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева 6 сентября 2017 года подписали генеральный директор компании «ТиЭйч Рус Приморский» Нго Тхань Хоан и генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.

Напомним, в настоящий момент 3 из восемнадцати ТОР имеют сельскохозяйственную специализацию: ТОР «Михайловский» в Приморском крае, ТОР «Белогорск» в Амурской области и ТОР «Южная» в Сахалинской области.

ТОР «Михайловский» – это мощный сельскохозяйственный кластер, действующий на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов Приморского края Дальневосточного Федерального округа. ТОР «Михайловский» создана Постановлением Правительства РФ 21 августа 2015 года и специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции.

ТОР расположена в плодородных сельскохозяйственных районах Приморья, славящихся благоприятными для сельского хозяйства климатическими условиями.

В настоящее время в ТОР «Михайловский» реализуется 9 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 61,7 млрд рублей. Один из резидентов – крупнейший сельскохозяйственный производитель Приморья компания «РусАгро-Приморье» – ведет строительство нового свинокомплекса производительностью 700 тысяч голов в год.

Компания «Мерси Трейд» запустила проект по строительству семь свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. Это будут предприятия полного цикла – от производства собственных кормов до глубокой переработки свинины. Объем капитальных вложений инвестора в проект – более 20 млрд рублей. В Спасском районе у компании уже функционируют два свинокомплекса - на 36 тыс. и 83 тыс. голов). В 2016 году на предприятиях было произведено 4 тыс. тонн свинины. В рамках ТОР строится третий комплекс – еще на 83 тыс. голов, а также комбикормовый завод мощностью 15 тонн в час. Это позволит увеличить производство до 10 тыс. тонн.  

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР  михайловский 


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