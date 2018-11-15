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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Якутии новый завод на "дальневосточном гектаре" обеспечивает питьевой водой сельчан
В селе Майя Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) с некоторых пор работает нетипичное для сельской местности производство – собственный цех по очистке и розливу питьевой воды. Ещё более необычным предприятие делает то, что расположено оно на территории «дальневосточного гектара» в черте населённого пункта. Для хозяина завода «Майя Аква» Алексея Яковлева факт получения «дальневосточного гектара» внутри села стал решающим в решении открыть собственное дело,сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Всего год назад на этом месте было лишь болото и глубокие ямы с человеческий рост. Чтобы отсыпать и выровнять всю прилегающую территорию, нам потребовалось более шестисот кубометров песка, - говорит Алексей. – Проблема питьевой воды для Якутии всегда стоит довольно остро. Изначально мы планировали выбрать участок под завод за пределами населённого пункта – взять место где-то в лесу, на поляне, – но сомневались, это было сложно по логистике. И вдруг оказалось, что можно выбрать гектар напрямую на портале НаДальнийВосток.РФ без особых затруднений. Таким образом, мы смогли найти подходящую площадку для производства внутри села Майя и открыли свой бизнес».
Завод «Майя Аква», хоть и сельский, но оборудован с соблюдением всех технологических правил и норм - вода поступает в цех прямиком из скважины, проходит несколько ступеней очистки, и только потом разливается в бутыли. Осваивать полученный гектар Алексей Яковлев начал сразу же после того, как получил землю - своими силами подвёл электричество, газ, построил гараж и цех по розливу воды. Спустя год "Майя-Аква" превратилось в одно из самых быстроразвивающихся предприятий Мегино-Кангаласского района.
Бутилированной питьевой водой небольшой цех обеспечивает всю Майю. С недавних пор "Майя-Аква" стала доставлять свою продукцию по всему Мегино-Кангаласского району и дальше, в Нижний Бестях. Загруженность, оборот, динамика поставок - всё говорит о том, что бизнес развивается успешно. А если учесть, что заводу всего год от роду, то перспективы предпринимателей на «дальневосточном гектаре» видятся весьма неплохими.
Примеров успешной реализации бизнес-проектов на «дальневосточном гектаре» становится все больше - количество заключённых договоров на пользование землёй в Республике Саха (Якутия) уже превысило семь с половиной тысяч. Для получателей «дальневосточных гектаров» в Якутии доступны 22 меры государственной поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. На конец 2018 года сумма субсидий и выплат в адрес участников государственной программы «Дальневосточный гектар», составила по Якутии без малого 40,5 миллиона рублей.
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