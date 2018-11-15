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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Декабря, 23:54 |
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В Приморье откроют четыре молочных фермы
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, в этом году были отобраны заявки на создание семейных ферм в Спасском, Чугуевском, Партизанском районах и в Уссурийске. Всего на эти цели направлено 105,5 миллионов рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
«Главам крестьянских хозяйств выдано два гранта по 30 миллионов рублей и два гранта на общую сумму более 40 миллионов рублей», – отметили в ведомстве.
Напомним, на создание семейных животноводческих ферм максимальный размер гранта составляет до 30 миллионов рублей. Претендентам после объявления начала конкурсного отбора нужно представить заявку в межведомственную конкурсную комиссию по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, дом 2, кабинет 301.
Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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