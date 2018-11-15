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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Декабря, 23:54 |
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Во Владивостоке назван супермаркет с самыми низкими ценами
Цены на социально значимые продукты питания за минувшую неделю в супермаркетах Приморья не повышались.
Как отмечают специалисты краевого департамента лицензирования и торговли, на сегодняшний день самые низкие цены на мясо, яйца, молоко и сахар – в супермаркете «Реми».
«Килограмм свинины здесь стоит 240 рублей, курицы – 70 рублей, десяток яиц – 67,5 рублей, литр молока – 60 рублей. Сахар продается по 50 рублей, картофель по 22 рубля, бутылку растительного масла можно приобрести за 64 рубля», – сообщили они.
В супермаркете «Фреш 25» выгоднее всего покупать муку, здесь она стоит 27 рублей за килограмм. Также в супермаркете «Реми» и «Фреш 25» зафиксирована единая социальная цена на рис – 47 рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Напомним, врио губернатора Олег Кожемяко подчеркнул, что снижение цен и защита социально незащищенных граждан – это прямая обязанность власти.
«И мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях», – заявил он.
Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)
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Лелетки-проститутки
Враньё, сахар есть по 48 в маркетах
Только самбери
И зачем нужно такое понижение цен не в каждом магазине, что б мотаться по всему городу?
В реми качество продукции ниже некуда. Только Самбери.
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